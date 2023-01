L'Inter di Simone Inzaghi prosegue la marcia di avvicinamento al derby di Supercoppa Italiana a Doha contro il Milan di Stefano Pioli (reduce dall'eliminazione subita in Coppa Italia da parte del Torino), match fissato per mercoledì 18 gennaio. Intanto però la testa e l'attenzione dei nerazzurri è per ora rivolta al match tra Inter e Verona che si giocherà sabato sera 14 gennaio alle ore 20:45.

Il punto sugli infortunati dell'Inter

L'Inter di Simone Inzaghi non potrà permettersi più alcun passo falso, soprattutto dopo il difficile pareggio maturato negli ultimi minuti contro il Monza nell'ultimo turno di campionato.

Ma il Verona che arriverà a San Siro non vorrà certo proporsi come "vittima sacrificale" e venderà cara la pelle, per questo Simone Inzaghi ha ordinato durante gli allenamenti la massima concentrazione sulla prossima partita senza permettersi distrazioni inerenti il derby di Supercoppa.

Dopo la vittoria contro il Parma ai tempi supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico Inzaghi ha vari dubbi di formazione per la sfida contro i veneti. In particolare sarebbe in dubbio l'impiego di Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku, Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella, i quali sono infatti ancora fermi ai box, con una forte possibilità di rimandare il loro rientro alla finale di Supercoppa della prossima settimana.

Le scelte di Inzaghi contro il Verona

Sarà dunque compito del tecnico Simone Inzaghi riuscire a proporre una formazione competitiva e motivata contro il Verona, nonostante le probabili assenze a centrocampo.

La formazione titolare dovrebbe vedere al centro del campo gli stessi elementi che hanno cominciato la partita contro il Parma in Coppa Italia, quindi il trio formato da Gagliardini, Asllani e Mkhitaryan.

Pare probabile il ritorno da titolare di Edin Dzeko al centro dell'attacco, soprattutto per non forzare il rientro di Lukaku che sta svolgendo ormai da quattro settimane un lavoro differenziato per cercare di recuperare al meglio-

Probabili formazioni Inter-Verona

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Dawidowicz, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. Allenatore Marco Zaffaroni