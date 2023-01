La Juventus pensa già al futuro e soprattutto alle mosse di mercato per la prossima campagna acquisti estiva. La dirigenza bianconera sta osservando diversi giovani che si stanno ritagliando uno spazio importante nel campionato italiano per impostare una vera e propria rivoluzione.

Juve, possibile offerta per Hojlund e Scalvini

La Vecchia Signora guarda con grande interesse in casa Atalanta che come ogni anno sforna dei talenti di grande livello. Infatti, per il reparto offensivo la Juventus starebbe valutando il profilo di Hojlund, attaccante danese che si sta ritagliando uno spazio importante nelle gerarchie di Gasperini.

Arrivato per 17 milioni di euro, il talento ex Sturm Graz ha impressionato questa prima parte di stagione ed in estate potrebbero arrivare delle offerte importanti.

Molto dipenderà dalla vicenda Vlahovic che resta nel mirino delle big di Premier League, in particolare del Manchester United che è sempre a caccia del sostituto di Cristiano Ronaldo, ma anche del Tottenham di Antonio Conte che in caso di cessione di Harry Kane potrebbe virare sul bomber serbo della Juventus.

Oltre Hojlund, il club bianconero starebbe valutando un altro giovane di grande prospettiva e talento ovvero Giorgio Scalvini, nel mirino anche di Inter e Manchester City. La Dea non vuole privarsi del suo gioiellino difensivo e solo di fronte ad un'offerta attorno ai 40 milioni di euro potrebbe decidere di intavolare una trattativa.

L'eventuale arrivo di un altro difensore metterebbe in bilico le posizioni di Daniele Rugani ma soprattutto di Leonardo Bonucci.

Juve, sfida a Roma e Barcellona per Zaha

Oltre alla questione Vlahovic, la Juventus deve risolvere il rebus che riguarda Angel Di Maria. El Fideo al termine della stagione potrebbe lasciare Torino e per questo, la società bianconera non vuole farsi cogliere impreparata e trovare un sostituto all'altezza.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini spunta anche quello di Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace che in estate sarà svincolato e quindi un'ottima opportunità a parametro zero. La Vecchia Signora ci starebbe pensando ma deve battere la concorrenza della Roma di Josè Mourinho e soprattutto del Barcellona che sarebbe molto interessato all'attaccante inglese.

L'asse Torino-Barcellona potrebbe non riguardare solo l'eventuale trattativa per Zaha ma anche altri calciatori del club blaugrana. Infatti, i bianconeri tengono sempre d'occhio la vicenda Ferran Torres che con l'arrivo di un altro esterno offensivo potrebbe lasciare il Camp Nou. Il Barca chiede almeno 30 milioni di euro per l'ex Valencia, seguito anche dal Milan.