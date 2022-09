Secondo alcune recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Angel Di Maria starebbe valutando di non rinnovare il contratto con la Juventus per la prossima stagione, preferendo tornare in Argentina. I bianconeri dunque, starebbero cercando un suo sostituto e tra i nomi papabili ci sarebbe quello di Hakim Ziyech.

Angel Di Maria avrebbe già deciso di non rinnovare con la Juventus per la prossima stagione

Angel Di Maria è stato uno dei colpi più importanti e complicati che la Juventus è riuscita a mettere a segno nella scorsa sessione estiva di Calciomercato.

Dopo la chiusura del rapporto col Psg, il "Fideo" dapprima era stato corteggiato dal Barcellona, poi era sembrato indeciso se tornare in Argentina già da questa annata. L'intervento di Massimiliano Allegri e i mondiali in arrivo nel mese di novembre hanno poi cambiato le carte in tavola, portando il classe '88 a Torino.

Secondo ultime le indiscrezioni però, questo rapporto nato da pochi mesi, potrebbe già concludersi a giugno. Secondo alcuni media spagnoli infatti, Di Maria avrebbe già deciso di tornare in patria nella prossima stagione, non rinnovando quella clausola presente nel contratto siglato con i bianconeri che gli permetterebbe di giocare una seconda annata a Torino.

Anche la stessa Juventus, visti i diversi problemi fisici accusati dal calciatore abbinati a un'età non più "verde" e a un ingaggio oneroso da 7,5 milioni di euro, starebbe pensando di non rinnovare con il calciatore, puntando per il futuro, a un esterno offensivo dalla carta d'identità più "fresca".

Juventus, Hakim Ziyech sarebbe tra i preferiti

La Juventus starebbe già osservando al mercato del giugno 2023 per cercare l'erede di Angel Di Maria. Secondo le indiscrezioni di questi giorni, uno dei calciatori che piacerebbe maggiormente alla compagine bianconera per ricoprire il ruolo di esterno alto a destra sarebbe Hakim Ziyech.

Il fantasista marocchino in forza al Chelsea sembrerebbe essere tra i possibili partenti dalla compagine londinese, che attualmente lo valuterebbe circa 35 milioni di euro. La Juventus, che con i "Blues" avrebbe un canale preferenziale aperto dalla scorsa estate per l'affare last minute di Denis Zakaria, potrebbe utilizzare gli eventuali soldi per la cessione del centrocampista svizzero per acquisire a titolo definitivo proprio Ziyech. Sul marocchino, ci sarebbe comunque anche l'attenzione del Milan.