La dirigenza del Milan sarebbe al lavoro per aprire i contatti con l'entourage di Nicolò Zaniolo e con la Roma per provare a ingaggiare il giocatore classe '99, che sembra sempre più lontano dalla permanenza in giallorosso.

L'idea del Milan per rinforzare l'attacco: Nicolò Zaniolo

La società rossonera avrebbe individuato in Nicolò Zaniolo uno dei possibili obiettivi per il prossimo mercato estivo; il giocatore è ormai ai margini del progetto giallorosso di Josè Mourinho e nell'ultima trasferta contro lo Spezia non è stato neppure convocato (secondo alcuni sarebbe stato lo stesso giocatore a non dare la sua disponibilità a Mourinho, secondo altri sarebbe stato il tecnico a prendere la decisione).

Una separazione a fine stagione - se non addirittura a gennaio - sembra inevitabile, e sono molti i club a cui Nicolò Zaniolo potrebbe interessare, tra cui anche il Milan di Stefano Pioli, che cerca un rinforzo per la fase offensiva.

La possibile offerta del Milan per Nicolò Zaniolo

Il Milan risulterebbe molto interessato al giocatore e Paolo Maldini sarebbe disposto a provare un' offerta di un prestito con obbligo di riscatto per ottenere il cartellino del giocatore.

La cifra fissata per il riscatto potrebbe spingersi fino a 25 milioni di euro in caso di bonus per l'ottenimento di un piazzamento Champions.

La Roma al momento sembra voler cedere il giocatore soltanto per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro totali e la distanza è ancora ampia, seppur i tempi per una trattativa ci siano tutti.

Le offerte dall'Inghilterra per Nicolò Zaniolo

Anche dall'Inghilterra sono vari i club che hanno mosso richiesta alla Roma per il giocatore, ma fino ad oggi solo l'offerta del Tottenham di Antonio Conte è stata formalizzata: gli Spurs vorrebbero l'esterno in prestito con diritto di riscatto fissato sui 20 milioni, legato alle presenze e all'eventuale accesso in Champions.

Anche in questo caso la Roma avrebbe rifiutato l'offerta, ritenendo il valore del giocatore molto superiore alla cifra offerta ed aspettando nuove proposte.

Sul giocatore avevano mostrato interesse anche il West Ham e soprattutto il Borussia Dortmund, ma a oggi non sono ancora state formalizzate offerte ufficiali da parte di questi club per Nicolò Zaniolo.

La concorrenza potrebbe essere molta, ma il giocatore pare gradire l'ipotesi di rimanere in Italia e ciò sarebbe sicuramente un punto a favore della possibile trattativa col Milan.