Il Milan in queste settimane è alle prese con un problema al polpaccio per il portiere Mike Maignan, il quale ha una cicatrice che fa fatica a guarire, una situazione che lo costringerà a saltare diversi match. Anche per questo motivo la società milanese ha acquistato di recente il portiere colombiano classe 1998 Devis Vasquez, il quale si aggiunge in rosa ai già presenti Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante.

Intanto a parlare di un possibile ulteriore arrivo fra i pali del Milan è stato nei giorni scorsi Federico Marchetti. L'ex portiere della Lazio e della nazionale ha suggerito alla società milanese l'acquisto di Mattia Perin, attualmente secondo alla Juventus.

Secondo l'ex giocatore, Perin sarebbe una scelta ideale, anche perché ha dimostrato di poter fare il titolare nella Juve nella prima parte di stagione, quando Szczesny è stato infortunato.

Occorre comunque precisare che attualmente, da parte del secondo portiere bianconero, non ci sarebbe la volontà di lasciare Torino: lo dimostra il prolungamento di contratto di qualche mese fa fino al 30 giugno 2025 e la fiducia di Allegri nei suoi confronti.

L'ex portiere Marchetti suggerisce al Milan l'acquisto di Perin

'Considerando le condizioni di Maignan, per me il Milan ha bisogno di prendere un portiere titolare. Io punterei su Perin della Juventus, ha dimostrato di poter fare il titolare in una grande società', sono state queste le dichiarazioni di Federico Marchetti in occasione di un'intervista a Tv Play di Calciomercato.it.

L'ex portiere della Lazio ha parlato anche delle condizioni fisiche di Maignan aggiungendo: 'So che il francese ha avuto una lesione al polpaccio, ho sentito persone vicine all'ambiente Milan che mi hanno confermato una ricaduta. Sembra che non stia bene'.

Il Milan in porta ha ingaggiato il colombiano Vasquez

Il Milan intanto ha recentemente acquistato a titolo definitivo il portiere colombiano Devis Vasquez per circa 470 mila euro: il giocatore ha sottoscritto un'intesa contrattuale fino a giugno 2026.

L'estremo difensore classe '98 proviene dal club paraguaiano del Guaranì, dopo essere cresciuto in alcuni club del proprio paese. Vasquez sarà valutato da vicino in queste settimane dai rossoneri (non è esclusa una cessione in prestito fino al termine della stagione): i meneghini inoltre hanno in rosa anche i portieri Tatarusanu e Mirante, nell'attesa del ritorno di Maignan.