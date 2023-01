La Juventus prosegue il lavoro sul Calciomercato anche in vista della prossima stagione. C'è ad esempio da valutare la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a fine giugno, su tutti quella di Alex Sandro.

Diversi giornali sportivi parlano da settimane di una possibile partenza del brasiliano a parametro zero, ma da parte del giocatore ci sarebbe però la volontà di rimanere a Torino, magari con uno stipendio più basso rispetto a quello che percepisce attualmente. Fra le ipotesi che circolano sui media c'è quella di un'offerta da 2 milioni di euro a stagione, anche se - al momento - non arrivano conferme in merito alla volontà della società bianconera di prolungargli il contratto.

Come scrive Tuttosport non mancherebbero però le società pronte ad offrirgli un ricco ingaggio, in particolar modo i club turchi del Fenerbahce e del Galatasaray.

Alex Sandro in questa stagione è stato impiegato anche come difensore centrale di sinistra: Allegri ha deciso di spostarlo anche perché attualmente la Juventus gioca con il modulo 3-5-2. In questo ruolo il giocatore si sta rivelando piuttosto utile, per questo un'eventuale valutazione di prolungamento di contratto a ingaggio minore potrebbe essere valutata dal club nei prossimi mesi. Tutto ciò potrebbe avvenire, sempre che il giocatore non trovi nel frattempo un'intesa con un'altra società, considerando che già da gennaio potrebbe teoricamente sottoscrivere una nuova intesa contrattuale, che entrerebbe in vigore da luglio.

Alex Sandro piacerebbe a Fenerbahce e Galatasaray

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Tuttosport il brasiliano Alex Sandro piacerebbe a Fenerbahce e Galatasaray, che sarebbero pronte a ingaggiarlo a parametro zero a luglio. Attualmente non sarebbero previsti incontri fra il giocatore e la società bianconera per un eventuale prolungamento di contratto.

In base al rendimento di Alex Sandro da qui alla fine della stagione, nei prossimi mesi la Juve potrebbe anche valutare di fare un'offerta da 2 milioni di euro a stagione al giocatore. Anche se - a quanto pare - le due società turche gli potrebbero offrire un ingaggio più elevato, vicino a quello che attualmente percepisce a Torino.

Juventus: il punto sui giocatori in scadenza

La Juventus oltre ad Alex Sandro potrebbe lasciar partire altri giocatori a parametro zero a fine stagione. Uno su tutti è Juan Cuadrado, che piacerebbe anche all'Inter nell'eventualità in cui la società milanese decidesse di lasciar partire Denzel Dumfries.

Gli altri giocatori bianconeri in scadenza di contratto il 30 giugno sono Angel Di Maria e Adrien Rabiot.