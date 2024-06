L'Atletico Madrid starebbe valutando l'acquisto di Riccardo Calafiori, difensore centrale del Bologna attualmente impegnato con la Nazionale Italiana ad Euro 2024.

Il direttore sportivo dei Colchoneros avrebbe infatti inserito l'ex giocatore della Roma e del Basilea in una lista di potenziali acquisti per rafforzare la squadra di Diego Simeone che presto perderà Mario Hermoso a parametro zero.

Il calciatore felsineo è comunque seguito dalla Juventus, con cui avrebbe già un principio di accordo.

Calafiori piace all'Atletico Madrid per il dopo Hermoso

Una delle società che lavora per rinforzare la difesa è sicuramente l'Atletico Madrid, che perderà a parametro zero a fine giugno Mario Hermoso. Lo spagnolo piace in Inghilterra e in Italia, soprattutto al Napoli, e il suo addio sta inducendo la dirigenza spagnola a cercare in sua sostituzione un calciatore che possa agire sia da centrale che da terzino sull'out di sinistra. L'identikit insomma di Calafiori.

Come noto sulle sue tracce ci sarebbe però da tempo la Juventus, che col giocatore avrebbe anche un principio di accordo ma non col club di appartenenza, che chiede almeno 30-35 milioni di euro per cederlo. Anche perchè la metà della cifra andrà girata al Basilea.

La stagione di Calafiori al Bologna

Calafiori ha vissuto una stagione notevole con il Bologna, distinguendosi e molto sotto la guida di Thiago Motta. La sua crescita è stata evidente con due reti segnate in campionato, proprio alla Juventus,e ben 5 assist messi a referto. Prova evidente di una capacità offensiva non indifferente per uno che di mestiere farebbe il difensore.

Ciò che ha colpisce dell'ex Roma è la personalità con cui gioca, un'ambizione evidente anche ad Euro 2024, laddove Luciano Spalletti l'ha lanciato titolare nell'esordio contro l'Albania.

Le alternative a Calafiori per la Juventus, da Kiwior alla conferma di Djalò

Come accennato raggiungere Calafiori sarà molto complesso per la Juventus, sia per la folta concorrenza sia perchè a margine della presentazione di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore la società felsinea ha chiarito di voler 'confermare in blocco la rosa' evidenziando di aver comunicato all'agente del calciatore di non volerlo cedere.

La prima alternativa che valuta la Juventus al suo posto è Jakub Kiwior, che potrebbe lasciar l'Arsenal per circa 20 milioni di euro. A dirla tutta il sostituto di Alex Sandro la Juventus l'ha già prelevato ed è Tiago Djalò, che nell'unica gara disputata dal suo arrivo a gennaio scorso (quella contro il Monza) ha mostrato velocità e dinamismo. Non è detto che alla fine il club non decida di puntare su di lui.