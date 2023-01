Dopo la vittoria all'ultimo respiro contro la Cremonese, la Juventus di Massimiliano Allegri vuole continuare la sua risalita nel campionato di Serie A.

Sabato 7 gennaio alle ore 18, all'Allianz Stadium i bianconeri ospiteranno l'Udinese di Sottil che, dopo un grande inizio di stagione, sta subendo un leggero calo fisico ed è reduce dal pareggio casalingo contro l'Empoli.

Juve, possibile panchina per Bremer. Spazio a Kean

Per quanto concerne la formazione, il tecnico della Vecchia Signora dovrebbe confermare il suo 3-5-2 ma con molte novità rispetto alla vittoria di mercoledì contro la Cremonese.

In porta possibile chance per Perin, in ballottaggio con Szcescny, mentre in difesa dovrebbe ritrovare posto dal primo minuto Daniele Rugani. Il difensore italiano dovrebbe esser preferito a Bremer, non al meglio della condizione e soprattutto diffidato in vista del big match del "Maradona" contro il Napoli.

Il pacchetto arretrato dovrebbe esser completato dai due brasiliani Danilo e Alex Sandro, in vantaggio su Gatti. A centrocampo rientra Adrien Rabiot che assieme a Locatelli e Fagioli dovrebbe comporre la mediana. Sulle corsie spazio all'inamovibile Kostic, con Chiesa che insidia Soulè per la corsia destra. Infine, buone notizie per il reparto offensivo con il rientro tra i convocati di Angel Di Maria.

"El Fideo" dovrebbe partire dalla panchina, con invece Kean e Milik che dovrebbero comporre la coppia offensiva titolare.

Udinese, 3-5-2 per Sottil. Confermati Pereyra e Beto

È un momento di leggero calo per l'Udinese di Sottil, tra le più grandi rivelazioni di questo inizio di campionato. La squadra friulana arriva dall'1-1 casalingo contro l'Empoli e è pronta ad un match difficile come quello contro la Juventus..

Per quanto riguarda il possibile undici, Sottil dovrebbe confermare il 3-5-2 che gli ha dato varie soddisfazioni in questo inizio di stagione: Silvestri in porta, difesa a tre formata da Becao, Bijol e Perez. A centrocampo è confermato Wallace nel ruolo di play davanti alla difesa. Il centrocampista brasiliano dovrebbe esser affiancato da Lovric e da Arslan.

Sulle corsie dovrebbero essere confermati Udogie e l'ex Roberto Pereyra.

Infine, in attacco vista l'indisponibilità di Deulofeu ci sarà spazio al tandem offensivo formato da Success e Beto.

Probabili formazioni

Juventus: Szcescny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Soulè, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Kostic; Milik, Kean.

Udinese: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Wallace, Arslan, Udogie; Success, Beto.