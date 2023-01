Il presunto errore commesso nella gara di ieri 7 gennaio tra Monza e Inter, terminata 2-2, potrebbe potrebbe portare ad un periodo di sospensione per l'arbitro Juan Luca Sacchi.

Il direttore di gara ha di fatto annullato un gol a Francesco Acerbi per aver visto un presunto fallo di Roberto Gagliardini sul difensore dei brianzoli Pablo Mari. Dalle immagini si nota però che il calciatore del Monza non viene toccato dal centrocampista nerazzurro ma inciampa con il suo compagno di squadra, Armando Izzo. Il gol, se fosse stato concesso, avrebbe permesso agli ospiti di andare sul 3-1 e probabilmente di vincere la gara.

Nei minuti finali, invece, è poi arrivato il pareggio di testa di Luca Caldirola con deviazione di Denzel Dumfries, cui la Lega Serie A ha attribuito l'autorete.

Il fischio preventivo dell'arbitro ha vanificato l'intervento del Var che può inserirsi solo in pochi e selezionati casi: tra questi non ci sono falli o presunti tali (a meno che non portino alla possibile concessione di un calcio di rigore o all'annullamento di una rete convalidata sul campo), essendo arrivato prima del colpo di testa di Acerbi il fischio di Sacchi non può essere strettamente qualificato come portatore dell'annullamento di una rete, arrivata di fatto a gioco già fermo e dunque tecnicamente mai esistita. Da qui l'impossibilità di un inserimento nella contesa del Var.

Juan Luca Sacchi rischia uno stop

Se il presunto errore da Sacchi dovesse essere confermato anche dalle alte sfere dell'AIA, l'arbitro potrebbe essere sospeso. Al riguardo rileva un precedente collegato al collega Serra, che dopo l'errore commesso lo scorso anno in Milan-Spezia (mancata concessione della norma del vantaggio ai rossoneri che un attimo dopo il fischio di un fallo a favore andarono in rete con Junior Messias) ci mise sette mesi a tornare ad arbitrare (in Coppa Italia) una squadra di Serie A.

Quel match terminò poi 1-2 per lo Spezia, che dopo l'episodio incriminato (arrivato sull'1-1) andò in rete nei minuti di recupero.

Per Sacchi è ragionevole ipotizzare un rientro nel girone di ritorno, quando è ancora presto per dirlo. Fonti non ufficialmente confermate dall'AIA rivelerebbero che a fine match il fischietto della sezione di Macerata si sarebbe anche scusato per l'errore.

La cosa potrebbe però non bastare.

Simone Inzaghi sbotta dopo l'errore arbitrale

Duro lo sfogo di Simone Inzaghi che, dopo il triplice fischio, ha manifestato la sua delusione nella conferenza post gara ma anche ai microfoni di Sky Sport: "C’è stato un errore molto grave: hanno fischiato un fallo dove due giocatori del Monza inciampano tra di loro. Errore grave. Oggi parliamo di un pareggio che arriva da un errore dell’arbitro. Al momento mi viene difficile analizzare la partita, perché dopo cinque anni di Var è brutto pareggiare con un errore così" ha sentenziato il tecnico dei nerazzurri che rallenta così la rincorsa alla vetta che lo scorso turno era stata avvicinata di 3 punti grazie al successo arrivato proprio nello scontro diretto contro il Napoli capolista.