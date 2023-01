L'Inter è intenzionata a potenziare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione calcistica. I profili che potrebbero essere sondati sarebbero Carlos Augusto del Monza, Jorginho del Chelsea e Wan Bissaka del Manchester United.

Un brasiliano per la corsia sinistra

La società presieduta dagli Zhang avrebbe intenzione di regalare un terzino sinistro ad Inzaghi se dovesse partire Robin Gosens. Il tedesco non si è mai inserito alla perfezione nei meccanismi tattici e potrebbe essere ceduto se dovesse arrivare un'offerta allettante. Il profilo per sostituirlo potrebbe essere Carlos Augusto del Monza, molto abile in zona gol.

Il calciatore allenato da Raffale Palladino avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. I dirigenti dell'Inter potrebbero proporre un prestito condizionato con diritto di riscatto, mentre Adriano Galliani sarebbe disposto a concretizzare uno scambio alla pari con Stefano Sensi. Il centrocampista è in prestito proprio in Brianza ed avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro. I dirigenti meneghini vorrebbero condurre una trattativa slegata all'ex Sassuolo per ingaggiare Carlos Augusto.

Ancora contatti tra Inter e Manchester United

Il Manchester United non avrebbe mollato la presa su Denzel Dumfries. L'olandese avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro ed interesserebbe anche al Chelsea.

Potrebbe lasciare l'Inter già in questa sessione di mercato invernale ed il suo sostituto potrebbe essere Wan Bissaka che gioca proprio per i Red Devils. Il ragazzo inglese non convincerebbe lo staff nerazzurro ma potrebbe essere un'operazione facilmente concretizzabile. Il terzino potrebbe lasciare la Premier League già a gennaio e la sua procura è curata dalla stessa società che gestisce quella di Hakan Calhanoglu.

Jorginho per rinforzare il centrocampo di Inzaghi

L'Inter avrebbe in mente di rinforzare anche il centrocampo in vista del possibile addio di Roberto Gagliardini. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2023 e non dovrebbe prolungare la sua permanenza alla Pinetina. Giuseppe Marotta starebbe pensando di inserirsi nella fila per Jorginho.

Il ragazzo del Chelsea ha il contratto in scadenza e piacerebbe a Juventus e Napoli. I dirigenti presieduti dagli Zhang potrebbero intensificare i contatti già a gennaio per averlo in estate facendo leva sugli ottimi rapporti che si sono instaurati con i Blues dopo l'affare che ha riportato Romelu Lukaku in Italia. L'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio (circa 6 milioni di sterline) che percepisce attualmente l'ex centrocampista dei partenopei.