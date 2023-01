La 18^ giornata di Serie A si apre con una sfida che potrebbe risultare decisiva ai fini dello Scudetto. Venerdì ore 20:45, il Napoli di Luciano Spalletti ospita la Juventus di Massimiliano Allegri in una sfida che promette spettacolo. I partenopei contano sette punti di vantaggio sulla Vecchia Signora che vorrebbe accorciare la distanza dalla vetta.

Napoli, 4-3-3 per Spalletti: ballottaggio Zielinski-Elmas

Dopo la battuta d'arresto contro l'Inter, il Napoli è ripartito con una vittoria importante sulla Sampdoria firmata Osimhen ed Elmas, riguadagnando terreno su Milan ed Inter.

La sfida contro la Juventus ha un sapore diverso e gli azzurri cercheranno tre punti fondamentali per avvicinarsi sempre più al sogno chiamato Scudetto.

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico partenopeo Luciano Spalletti è pronto a confermare il suo ormai collaudato 4-3-3 con un solo dubbio di formazione: un ballottaggio a centrocampo tra Zielinski reduce dal Mondiale e non al top dal punto di vista fisico, ed Elmas che sembra tra i calciatori più in forma. L'allenatore azzurro sorride anche sul fronte difesa con Kim Min-Jae che dovrebbe esser confermato dal primo minuto, nonostante qualche problemino accusato nel match contro la Samp. Il difensore coreano comporrà la linea difensiva assieme a capitan Di Lorenzo, Juan Jesus e Mario Rui.

A centrocampo confermatissimi Anguissa e Lobotka mentre in attacco vi va verso la conferma del tridente formato da Kvaratskhelia, Osimhen e Politano che resta in pole su Lozano per il ruolo di esterno sinistro.

Juve, 3-5-2 per Allegri: conferma per Milik

La Juventus di Massimiliano Allegri va a caccia dell'ottava vittoria consecutiva per avvicinarsi sempre più alla capolista Napoli.

Per quanto riguarda la formazione, l'allenatore bianconero confermerà il 3-5-2 che ha permesso questa striscia di vittorie. I dubbi sono legati all'impiego di Bremer che però dovrebbe ritornare al centro della difesa al posto di Daniele Rugani, e di Angel Di Maria non al top dopo qualche problemino accusato contro l'Udinese.

El Fideo resta in ballottaggio con Moise Kean per una maglia da titolare.

Il reparto offensivo sarà completato da Milik, ex della partita. A centrocampo, spazio a Fagioli, Locatelli e Rabiot, mentre sulle fasce confermati Kostic e Mckennie con Federico Chiesa pronto a subentrare a gara in corso e provare ad essere decisivo come nella sfida dello Stadium contro i friulani.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Juventus [VIDEO]:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano.

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Mckennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.