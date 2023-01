La Juventus ha iniziato la seconda parte di stagione come aveva terminato la prima, ovvero con solo vittorie. Sono otto i successi consecutivi per la squadra bianconera in Serie A, che significano secondo posto in classifica insieme al Milan e a -7 dal Napoli primo. Una giornata, la 17esima di campionato, che è stata caratterizzata anche dall'errore arbitrale in Monza-Inter, con l'arbitro Sacchi ad aver sanzionato un fallo (che le immagini hanno poi appurato non esserci) sull'azione terminata immediatamente dopo il fischio in gol di Acerbi. Alla fine il Monza ha pareggiato 2 a 2, con il tecnico nerazzurro Inzaghi ad aver criticato l'arbitro nel post partita.

In merito alla Juventus invece, che ha battuto l'Udinese 1-0 con rete di Danilo, è voluto intervenire Michele Criscitiello, che sul suo editoriale per il sito Sportitalia ha elogiato i bianconeri ed il suo tecnico Massimiliano Allegri, che sembra essere ritornato quello che della prima esperienza professionale nella società bianconera. Il giornalista sportivo ha dichiarato che quello che contava per la Juventus era vincere, e così è stato contro Cremonese e Udinese. Sulla squadra friulana ha aggiunto che si è sentita l'assenza di Deulofeu e che Success è un giocatore decisivo quasi solo quando entra nel secondo tempo. Il giornalista ha poi voluto sottolineare come Allegri abbia finalmente disponibile Chiesa ma a sua detta non scalpiti per riavere Vlahovic.

Secondo il giornalista sportivo sono più ideali per il gioco del tecnico giocatori come Milik e Kean e non l'ex Fiorentina.

Criscitiello su Vlahovic: "Allegri preferisce altri"

'La Juve un caso rischia di averlo. Ed è quello di Dusan Valhovic. Allegri non vedeva l’ora di recuperare Chiesa, a ragion veduta, ma non scalpita per riavere Vlahovic'.

Queste le dichiarazioni di Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Per quelle che sono le caratteristiche tecniche dell’ex punta della Fiorentina, Allegri preferisce di gran lunga Milik e Kean'. Parole importanti quelle del giornalista, d'altronde Milik ha dimostrato di poter dare un grande contributo alla squadra bianconera, decisivo anche nel match contro la Cremonese con un gol su punizione.

Importante poi la crescita di Kean, per quanto riguarda Vlahovic nella prima parte di stagione fin quando è stato disponibile non è riuscito ad adattarsi molto al modo di giocare del tecnico anche se ha segnato diversi gol importanti fra campionato e Champions League.

Vlahovic potrebbe rientrare per il match di Coppa Italia contro il Monza

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe recuperare proprio Dusan Vlahovic per il match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Monza. Difficile infatti che possa andare allo Stadio Diego Armando Maradona per il prossimo match di campionato previsto venerdì 13 gennaio fra Napoli e Juventus. Altro giocatore in fase di recupero è Paul Pogba, che potrebbe rientrare invece per il match di campionato contro l'Atalanta.