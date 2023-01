La Juventus è attesa da settimane importanti fra calcio giocato e Calciomercato. Sono attese notizie anche in merito alla vicenda giudiziaria che sta riguardando la società bianconera con le indagini che stanno portando avanti la Procura di Torino e la Consob sulle presunte plusvalenze fittizie e sul possibile falso in bilancio. Intanto il Consiglio d'Amministrazione si incontrerà in data 18 gennaio, i cinque nuovi membri discuteranno della società bianconera. Un ruolo importante avrà il presidente Gianluca Ferrero e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino.

Si lavora anche in previsione di giugno, con la Juventus che potrebbe fare diversi cambiamenti non solo nella rosa bianconera ma anche per dal punto di vista dirigenziale. Potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo ed un nuovo direttore generale, oltre al fatto che potrebbero essere inseriti ex calciatori bianconeri in società. Ne ha parlato di recente Luca Momblano in diretta su Juventibus. Il giornalista sportivo ha dichiarato che ci sarebbe stato un confronto fra il presidente della Exor John Elkann e Alessandro Del Piero.

Il giornalista ne è certo, così come ci sarebbe stato un dialogo non solo telefonico fra Elkann e altri due ex giocatori della Juventus, di cui però non menziona i nomi.

Parole importanti del noto giornalista sportivo, che conosce molto bene l'ambiente bianconero e della Continassa. Un eventuale ritorno di Del Piero però potrebbe concretizzarsi non nell'immediato, considerando che le vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera.

'C’è stato un contatto diretto fra Elkann e Del Piero, sicuro al 101%. Così come c’è stato un confronto tra Elkann ed almeno altri due ex calciatori della Juventus, non solo telefonico'. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano a Juventibus.

Parole che confermano come la proprietà si starebbe attivando per rinforzare anche la dirigenza della società bianconera, affidandosi a persone che tengono molto alla Juventus. Del Piero è sicuramente uno di questi, fra l'altro l'ex giocatore bianconero non ha mai smentito le indiscrezioni di mercato che parlano di un suo possibile ritorno nella società bianconera.

La Juventus starebbe valutando l'ingaggio di un nuovo direttore sportivo in previsione della stagione 2023-2024, che magari possa integrarsi con Federico Cherubini che potrebbe rimanere nella società bianconera con un altro ruolo. Diversi i nomi che piacciono alla società, fra questi anche Gianluca Petrachi. Potrebbe arrivare anche un nuovo direttore generale, si valuterebbe il dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali, che ha fatto un lavoro importante nelle ultime stagioni nella società emiliana.