Milan e Roma si affrontano a San Siro domenica 8 gennaio alle ore 20:45 nel posticipo del 17° turno di Serie A.

Le due squadre arrivano al match da due vittorie: il Milan si è imposto 1-2 a Salerno contro la Salernitana anche se il gol subito nella parte finale di gara - frutto di una mal-comunicazione tra portiere e reparto difensivo - ha riportato in auge l'idea di cercare un sostituto del portiere francese Mike Maignan, il cui rientro in campo dall'infortunio sembra ancora molto lontano.

I giallorossi invece sono reduci dall'1-0 contro il Bologna maturato nei minuti iniziali grazie ad un rigore di Pellegrini, un successo questo che ha rilanciato le ambizioni della Roma adesso a 3 punti dal quarto posto.

Le ottime prestazioni nel match di Pellegrini e Smalling, insieme al rientro di Abraham e ai ritrovati Dybala e Zaniolo (uscito per un piccolo problema fisico ma non dovrebbe essere nulla di grave) fanno ben sperare i tifosi giallorossi, che sperano in una vittoria che manca, a San Siro, dal 2017 con i gol di Florenzi e Dzeko.

I precedenti fra le due squadre: tra le mura amiche il Milan è un fortino

Milan - Roma è una partita molto sentita ed è sempre sinonimo di storia: sono infatti ben 193 i precedenti tra le due squadre.

I numeri sono dalla parte dei rossoneri, usciti vincitori per 83 volte, a fronte di 59 pareggi e 51 vittorie da parte dei giallorossi.

Se si parla delle gare giocate in casa dalla squadra rossonera, i numeri si sbilanciano ancora di più a favore degli uomini di Pioli: delle 87 partite giocate tra le mura amiche, infatti, il Milan è uscito "a pieno bottino" ben 47 volte, soltanto 19 invece le vittorie della Roma.

Pronostici e quote: Milan favorito, ma occhio al "Gol"

In casa i rossoneri sono quasi perfetti: delle 8 partite giocate, ben 7 sono risultate con un segno "1" , con l'unica eccezione dello scontro diretto contro il Napoli, finito 2-1 in favore dei partenopei.

E' anche per questo motivo che il segno "1" bancato a quota 1,87 interesserà gli appassionati di betting.

La tendenza del Milan di questo periodo però, che subisce spesso gol, potrebbe anche rivelare un altro esito interessante: una quota 1,80 nel segno "Gol" potrebbe infatti costituire una valida alternativa all'esito "fisso" con Rafa Leao (q.3,00) e Tammy Abraham (q. 4,00) pronti a timbrare il cartellino.

Per gli amanti delle statistiche il risultato esatto più frequente in questo scontro, 2-1 in favore dei rossoneri, potrebbe far sognare con una quota pari a 9 volte la posta.

Le probabili formazioni di Milan - Roma

Per Pioli scelte quasi obbligate soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, con il bomber francese Giroud sempre al centro dell'attacco, supportato da Rafa Leao e Brahim Diaz, favorito su De Ketelaere per una maglia da titolare.

Nella Roma scalpita Abraham, ritrovati Zaniolo e Dybala.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo, Abraham. All.: Foti (vice)

Calcio d'inizio domenica 8 gennaio ore 20:45, gara trasmessa in esclusiva su DAZN.