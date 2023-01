È un fine settimana tra calcio giocato e Calciomercato per il Crotone. La formazione calabrese, che scenderà in campo questo 7 gennaio alle ore 17:30 sul campo del Monopoli, potrà contare sull'ultimo acquisto Eugenio D'Ursi, arrivato dal Napoli.

Gli squali, che proveranno a vincere al "Veneziani" per mantenere la scia della capolista Catanzaro, intanto vorrebbero concludere in avvio di settimana tre operazioni di mercato in entrata, tutte con il Bari: piacerebbero il centrocampista Andrea D'Errico, il difensore Guillaume Gigliotti e l'attaccante Manuel Marras.

Crotone, D'Errico sarebbe a un passo

Il secondo acquisto invernale del Crotone dovrebbe essere il centrocampista Andrea D'Errico. Il calciatore, protagonista con il Bari nella scorsa stagione in Serie C, in questo torneo di Serie B ha trovato meno spazio tra le fila del club pugliese. Il 30enne potrebbe arrivare con la formula del prestito.

Con l'eventuale arrivo di D'Errico si chiuderebbe anche la porta a un possibile ingaggio di Pasquale Schiattarella, centrocampista e capitano del Benevento, accostato al club calabrese la settimana scorsa.

Gigliotti e Marras ancora a Crotone

Al Crotone piacerebbero anche altri due elementi del Bari, e in questo caso si tratterebbe di un doppio ritorno. Si tratta del difensore Guillaume Gigliotti (già in rossoblù nel torneo di Serie B 2019-2020 con il tecnico Giovanni Stroppa) e del'attaccante Manuel Marras, già a Crotone per sei mesi nello scorso torneo di Serie B, 2021-2022.

Entrambi i giocatori starebbero cercando una nuova sistemazione per il girone di ritorno e la pista del ritorno in Calabria potrebbe essere gradita da entrambi. Una situazione particolare è proprio quella di Marras, rientrato a Bari in estate da Crotone ed escluso dalla rosa per divergenze con il club biancorosso.

Le altre possibili operazioni rossoblù

Una trattativa che non decollerà è quella tra gli squali e l'attaccante Nwankwo Simy del Benevento. Il calciatore dei giallorossi non sarebbe intenzionato a muoversi dal club del presidente Vigorito o, al massimo, potrebbe farlo in caso di offerte da qualche club di Serie B.

Non si muoverà da Crotone invece l'attaccante Orazio Pannitteri, giunto in estate e recentemente confermato dalla dirigenza.

In uscita ci sarebbero invece Gabriele Bernardotto (corteggiato fortemente dalla Triestina) e Marco Tumminello, per il quale avrebbero richiesto informazioni il Lecco e il Latina.

Sulla fascia il Crotone continuerebbe a seguire la pista Luca Crecco, in uscita dal Pescara.