Stando alle indiscrezioni uscite nelle precedenti ore, la Juventus avrebbe messo nel mirino due calciatori per l'attuale sessione invernale di Calciomercato, Wilfred Zaha del Crystal Palace e Renato Sanches. Per arrivare a quest'ultimo, la Juve sarebbe intenzionata a cedere definitivamente al PSG il nome di Alex Sandro.

La Juventus studia il colpo Wilfred Zaha per il mercato di gennaio

La Juventus già dall'attuale sessione di mercato invernale vorrebbe rinforzare la propria rosa e secondo le indiscrezioni odierne, i bianconeri avrebbero messo nel mirino due calciatori, Wilfred Zaha e Renato Sanches.

Per quello che concerne Zaha, l'attaccante esterno del Crystal Palace, andrà in scadenza di contratto con la compagine inglese nella prossima estate e da quello che filtra, il calciatore africano vorrebbe cambiare aria.

Stando alle indiscrezioni di Tuttosport, il Palace non vorrebbe perderlo a parametro 0 e di conseguenza starebbe vagliando l'ipotesi di cederlo in queste settimane per avere un'entrata certamente ridotta rispetto ai 30 milioni di euro richiesti nella scorsa estate. La Juventus, con Angel Di Maria che non starebbe trovando il feeling giusto con la piazza bianconera, potrebbe dunque lanciare l'assalto a Zaha, conscia del fatto che anche il Barcellona avrebbe messo gli occhi addosso al classe '92.

Qualora dunque la formazione spagnola dovesse prevalere come scelta da parte dell'attaccante, la Juventus potrebbe virare, ma per la sessione estiva, sul profilo di Nicolò Zaniolo: la giovane ala della Roma, non starebbe trovando la via del rinnovo con i giallorossi che potrebbero essere costretti a cederlo nel 2023 per non rischiare di deprezzare il suo cartellino o addirittura perderlo a 0 l'anno successivo.

Juventus, piacerebbe Renato Sanches del PSG, Alex Sandro potrebbe partire come contropartita tecnica

Come già anticipato, alla Juventus se dovesse partire Rabiot piacerebbe da tempo il profilo di Renato Sanches del PSG e per questa ragione, il direttore sportivo dei bianconeri Federico Cherubini starebbe studiando una trattativa per agevolare l'arrivo del mediano portoghese alla Continassa.

Secondo le indiscrezioni rilasciate da Alfredo Pedullà, la Juventus potrebbe dunque offrire alla formazione francese in questa sessione invernale Alex Sandro come parziale contropartita tecnica, oltre ad un conguaglio economico per pareggiare il valore di Sanches. D'altronde, il PSG cercherebbe da tempo un terzino sinistro con la giusta esperienza e lo stesso Renato Sanches a Parigi sta trovando poco spazio nella formazione dei titolari schierata settimanalmente dal tecnico Galtier.