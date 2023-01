Il Milan di Stefano Pioli, dopo la vittoria esterna sulla Salernitana, si ritrova a 5 punti di ritardo da Napoli capolista di Serie A.

Nel prossimo turno, a San Siro arriva la Roma di Josè Mourinho, nel big match di domenica 8 gennaio ore 20:45. I giallorossi provengono dalla vittoria per 1-0 sul Bologna, firmata Lorenzo Pellegrini.

Milan: spazio ai titolarissimi, conferma per Tatarusanu in porta

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è pronto a confermare in toto l'undici titolare che ha conquistato i tre punti all'Arechi. La prima conferma è in porta, con Tatarusanu che sarà ancora schierato dal primo minuto in attesa del rientro a pieno regime di Mike Maignan.

In difesa pare proprio che sarà confermato il quartetto formato da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

A centrocampo spazio alla diga formata da Bennacer e Tonali. In attacco, viste le condizioni non confortanti di Rebic e Origi, straordinari per Olivier Giroud, che dovrebbe giocare titolare, sostenuto dal trio di mezze punte formato da Saelemaekers, Diaz e Rafael Leao, in grande spolvero contro gli uomini di Nicola e che già nella passata stagione ha siglato una rete contro la Roma nel 3-1 di San Siro.

Nel corso della gara potrebbero subentrare Junior Messias, Krunic e De Ketelaere.

Roma, Mourinho conferma il 3-4-1-2. In attacco Dybala e Abraham

La Roma di Josè Mourinho ha cominciato il nuovo anno con una vittoria sul Bologna targata Lorenzo Pellegrini.

I giallorossi sono ora a caccia di un risultato di grande prestigio anche contro il Milan per cercare di avvicinarsi alle posizioni di testa.

Per quanto riguarda la formazione, Mourinho è pronto a confermare il suo ormai collaudato 3-4-1-2, con Rui Patricio in porta; difesa a tre formata da Mancini, Smalling ed Ibanez. A centrocampo, spazio alla diga Matic-Cristiante, mentre sulle corsie Celik e Zalewski sono in vantaggio rispettivamente su Spinazzola ed El Sharaawy.

Infine, sulla trequarti agirà il capitano Lorenzo Pellegrini pronto a innescare il tandem offensivo formato da Paulo Dybala e Tammy Abraham, che dovrebbe ritornare titolare. Dalla panchina dovrebbe partire Nicolò Zaniolo, non al top della condizione.

Probabili formazioni

Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Dybala, Abraham