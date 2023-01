Il Milan vuole ritornare alla vittoria dopo le ultime sconfitte contro l'Inter in Supercoppa e contro la Lazio in campionato. Domenica 29 gennaio 2023, alle ore 12:30 a San Siro arriva il Sassuolo di Alessio Dionisi che non sta vivendo un grande momento, ma che nella passata stagione ha battuto proprio i rossoneri in campionato.

Milan, Pioli si affida a Leao: ballottaggio Giroud-Origi

Per quanto riguarda la possibile formazione, il tecnico rossonero Stefano Pioli spera di recuperare Theo Hernandez, pedina fondamentale nello scacchiere tattico del Diavolo.

Le prestazioni non esaltanti di Dest risultano essere un campanello d'allarme e il recupero del francese potrebbe risultare decisivo per retroguardia rossonera. A completare il pacchetto arretrato dovrebbe esserci Calabria, Kjaer e Kalulu vista l'assenza per infortunio di Tomori.

A centrocampo, Pioli non potrà contare su Bennacer squalificato durante il match con la Lazio. Al posto dell'ex Empoli possibile chance per Pobega che dovrebbe completare la mediana assieme a Sandro Tonali. Infine, l'attacco con Pioli che punta tutto su Rafael Leao. Il portoghese è l'unico sicuro del posto da titolare nel match contro i neroverdi, mentre nelle altre posizioni Pioli deve sciogliere alcuni ballottaggi come quello tra Giroud ed Origi, con il belga che potrebbe partire dal primo minuto per dare respiro al totem francese.

Capitolo infortunati: prosegue il percorso Mike Maignan che potrebbe tornare a disposizione per la sfida del 14 febbraio contro il Tottenham di Antonio Conte.

Sassuolo, conferma per Berardi e Defrel

Momento complicato per il Sassuolo che dopo un periodo negativo ha conquistato il primo punto del 2023 grazie al pareggio esterno contro il Monza.

Per quanto riguarda la possibile formazione, il tecnico Dionisi è pronto a confermare il suo 4-3-3. Conferma per Domenico Berardi che non sta attraversando un grande momento visto il recente infortunio ma anche contro il Milan ha sempre offerto grandi prestazioni. L'esterno italiano dovrebbe completare il tridente assieme a Defrel e Laurentie.

A centrocampo, spazio a Frattesi obiettivo di mercato proprio del Milan e della Roma per l'estate. Accanto a lui, spazio ad Obiang e Traorè. In difesa, il tecnico neroverde potrebbe far a meno di Ferrari non al meglio della condizione dopo il match contro il Monza. Il capitano neroverde potrebbe esser sostituito da Ruan Tressoldi.

Probabili formazioni

Milan: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemakers, Diaz, Leao; Origi.

Sassuolo: Pegolo; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traorè; Berardi, Defrel, Laurentie.