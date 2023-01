La Serie A è pronta a ripartire il 4 gennaio con diversi match importanti fra cui anche Inter-Napoli. Sarà importante per chi insegue la società campana cercare di vincere per sfruttare un eventuale passo falso della squadra di Spalletti. Fra queste spicca anche la Juventus, reduce da sei vittorie consecutive prima della pausa mondiale e attualmente a -10 dal primo posto del Napoli e a -8 dal secondo posto del Milan. Una classifica che però potrebbe non essere decisa dai risultati sportivi ma da sentenze di giudici, considerando che Procura di Torino e Consob stanno indagando sulle presunte plusvalenze fittizie e sul possibile falso in bilancio che riguarda la società bianconera.

Da parte della proprietà c'è la tranquillità di aver agito in maniera corretta, non sono della stessa idea diversi addetti ai lavori, uno su tutti Paolo Ziliani, che da tempo ha una linea molto critica nei confronti della società bianconera. Secondo il giornalista sportivo il campionato che ripartirà a gennaio sarà a 19 squadre in quanto i risultati della Juventus non conteranno per la classifica. Secondo Ziliani la posizione della Juventus sarà decisa dai giudici e di conseguenza quel che farà sul campo conterà zero. Parole importanti che suonano più come una provocazione che altro considerato che il processo sportivo sarà legato a doppio filo a quello ordinario e che finchè non si avranno novità non sarà possibile avanzare alcuna ipotesi.

Il giornalista Ziliani ha parlato della ripartenza del campionato

'Non ve lo diranno nemmeno dopo il 20/01 (riapertura processo plusvalenze) ma quella che riparte è una Serie A a 19 squadre. I risultati della #Juventus non contano, saranno i giudici a dirci classifica, posizionamento e collocazione del club nel 2023-24. Quel che farà vale zero'.

Questo il post di Ziliani in riferimento ai titoli dei principali giornali sportivi che negli ultimi giorni non hanno menzionato vicende giudiziarie ma solo calcio giocato. Secondo il giornalista sportivo la Juventus potrebbe essere punita in maniera decisa con il piazzamento bianconero che verrà riscritto - sempre secondo il suo punto di vista - dai punti di penalizzazione.

Diversi utenti hanno commentato il post di Ziliani, sottolineando come la società bianconera potrebbe scamparla 'di nuovo'.

Inutile evidenziare come si tratti di pareri personali, ipotesi, illazioni e nulla di più. Soltanto l'andamento del processo potrà dare un'idea e far capire se a livello sportivo potranno arrivare sanzioni e se si quali. Anche altre società potrebbero essere incluse nell'inchiesta sportiva ma come accennato soltanto l'evoluzione dell'iter giudiziario potrà offrire un quadro più chiaro.