Nella giornata di mercoledì 4 gennaio ritorna finalmente la Serie A. I match sono programmati tutti nel corso di un unico giorno. Tra questi spicca Roma-Bologna. Nelle probabili formazioni, previsto il ritorno di Dybala dal primo minuto. Giallorossi in cerca di tre punti importanti per accorciare le distanze dalla zona Champions, persa di vista a causa delle deludenti prestazioni prima della pausa per il mondiale; i rossoblu intendono confermare le ottime prestazioni delle ultime partite.

Probabili formazioni padroni di casa

Al ritorno dal lungo stop dovuto ai mondiali da poco terminati, José Mourinho può di nuovo contare su Dybala titolare dal primo minuto.

Per quanto riguarda il ritorno di Wijnaldum, il quale ha a che fare col recupero dalla rottura della tibia, bisognerà ancora attendere un po'. Altri giocatori a cui dovrà rinunciare l'allenatore dei giallorossi saranno Belotti e Darboe, il quale ha subito un infortunio al ginocchio. Il modulo adottato dai padroni di casa sarà, quasi sicuramente, il 3-4-2-1. In porta confermato ancora una volta Rui Patricio. Difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. Centrocampo a quattro con Celik e Spinazzola come esterni; mentre Cristante e Pellegrini dovrebbero essere i due centrali a completare il reparto di centrocampo. Come preannunciato, Dybala dovrebbe essere confermato dal primo minuto nelle probabili formazioni iniziali come fantasista a dare supporto, insieme al compagno di reparto Zaniolo, all'attacco composto da Abraham come unica punta, il quale è chiamato all'appuntamento col gol che ormai manca da tempo.

Ricapitolando, questo potrebbe essere l'undici titolare adottato da José Mourinho [VIDEO]:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Probabili formazioni Bologna

Per la trasferta di mercoledì allo stadio Olimpico di Roma, Thiago Motta avrà a disposizione la rosa quasi al completo.

L'unico giocatore a cui dovrà rinunciare è, infatti, Bonifazi, il quale è alle prese con un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori dal campo ancora per un po'. Il modulo adottato dagli ospiti per questa trasferta sarà, quasi sicuramente, il 4-2-3-1. A difendere i pali dei rossoblu dovrebbe essere confermato Skorupski. Difesa a quattro composta da Posch e Lykogiannis come terzini; mentre Soumaoro e Lucumì saranno i due difensori centrali preposti per le retrovie nelle probabili formazioni iniziali.

Davanti alla difesa, Medel e Dominguez dovrebbero essere i due favoriti come mediani di centrocampo. A dare supporto all'attacco, composto da Arnautovic come unica punta, molto probabilmente saranno presenti Aebischer, Ferguson e Orsolini.

In conclusione, questo potrebbe essere l'undici titolare adottato da Thiago Motta:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Medel, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Orsolini; Arnautovic.

Precedenti tra le due formazioni e pronostici

Nonostante le scarse prestazioni del periodo pre-mondiale da parte della Roma guidata da José Mourinho, tutti i bookmaker danno i giallorossi come favoriti in questo match che si terrà mercoledì 4 gennaio alle ore 14:30 allo Stadio Olimpico di Roma.

La Roma è infatti chiamata alla vittoria dopo aver perso molti punti per strada nelle ultime partite di Serie A e dovrà farlo contro un Bologna che si trova già a 19 punti in classifica, dodici dei quali ottenuti solamente nelle ultime 5 partite. La Roma è invece settima in classifica a 27 punti, ovvero a tre punti dalla zona Champions. Per quanto riguarda i testa a testa tra le due formazioni, la Roma ha avuto la meglio solamente in due incontri degli ultimi 5. Altrettante vittorie per il Bologna. Un pareggio dal risultato di 0-0 ottenuto nell'ultimo scontro diretto tra le due compagini.