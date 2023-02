Dopo la recente prestazione contro la Sampdoria, in cui l'attacco nerazzurro non ha brillato, la dirigenza dell'Inter starebbe riflettendo su un investimento per il prossimo futuro.

Sull'agenda degli amministratori delegati Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbe finito in questi giorni il nome del talento basco Oihan Sancet, dell'Athletic Bilbao.

Un talento per la trequarti nerazzurra

La società nerazzurra non ha disponibilità immediata di liquidità e deve far fronte alla spending review imposta dal Presidente Zhang sul mercato, ma allo stesso tempo starebbe muovendosi per nuovi obiettivi per il futuro che potrebbero rappresentare buoni investimenti per il club di Viale della Liberazione.

Sul taccuino degli osservatori nerazzurri il nome degno di nota sembrerebbe essere quello di Oihan Sancet, trequartista iberico nato a Pamplona, classe 2000; il centrocampista offensivo potrebbe essere il degno sostituto dell'eventuale partente Marcelo Brozovic che piace al Real.

Le caratteristiche tecniche del giocatore

Oihan Sancet è un centrocampista offensivo cresciuto nel settore giovanile dell'Osasuna e poi passato all'Athletic Bilbao per la maturazione effettiva nelle file biancorosse. In questa ultima stagione si sta imponendo nella Liga spagnola con le sue ottime prestazioni e con i suoi gol, già 7 in campionato, di cui una tripletta contro il Cadiz.

Nasce come trequartista, ma con il passare degli anni si è abituato ad esser schierato anche mezzala nel 3-4-3; la sua struttura longilinea ed il suo fisico imponente (188 centimetri) gli permettono una importante presenza fisica nella zona offensiva, aprendo molti varchi per i compagni nell'inserimento a supporto delle punte.

Il contratto ed il valore di Oihan Sancet

Il centrocampista offensivo ha un contratto con l'Athletic Bilbao che andrebbe in scadenza nel giugno del 2024, con uno stipendio ancora non da top player internazionale, intorno al milione di euro a stagione.

Sono molte le squadre interessate al giocatore, che senza rinnovo potrebbe essere ceduto già dalla prossima estate.

Nel suo contratto, peraltro, è presente una clausola rescissoria che permetterebbe a qualunque squadra intenzionata all'acquisto prima della scadenza di esercitarla per una cifra di 45 milioni di euro, acquisendo così il cartellino del calciatore.

Molte big di Premier League potrebbero far valere questa clausola nel prossimo mercato e per questo l'Inter vorrebbe muoversi per sondare le intenzioni del calciatore prima di ragionare su una eventuale proposta per il numero 8 dell'Athletic Bilbao.