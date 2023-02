L'Inter avrebbe già individuato i nomi su cui puntare nella prossima stagione per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Piacerebbero innanzitutto i due calciatori dell'Atalanta Rasmus Winther Højlund e Giorgio Scalvini che avrebbero una valutazione complessiva di circa 80 milioni di euro. Il norvegese potrebbe essere preso in considerazione se dovesse lasciare la Pinetina Romelu Lukaku. Inoltre, Marcelo Brozovic sarebbe finito nel mirino del Real Madrid per la prossima estate.

L'attaccante dell'Atalanta per l'Inter

La società presieduta dagli Zhang sarebbe interessata a Giorgio Scalvini come possibile erede di Milan Skriniar.

Il centrale italiano potrebbe essere ingaggiato a fine stagione e avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. Il colpo che l'Inter potrebbe studiare sarebbe Hojlund che si sta mettendo in evidenza a Bergamo a suon di gol. La sua valutazione sarebbe di circa 50 milioni di euro, cifra che i dirigenti meneghini potrebbero mettere in cassa se dovessero cedere Joaquin Correa e Robin Gosens, entrambi stimati complessivamente per circa 40 milioni di euro. Le trattative con l'Atalanta potrebbero intensificarsi nella prossima estate soprattutto se Romelu Lukaku non dovesse rimanere a Milano. Il Chelsea, infatti, potrebbe richiamarlo dopo il prestito per poterlo offrire al Chelsea. I Blues, infatti, avrebbero pensato di fare un tentativo per Victor Osimhen che avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro.

La strategia sarebbe quella di inserire il cartellino di Lukaku per abbassare le pretese dei campani.

Il Real Madrid studia la mossa per arrivare a Marcelo Brozovic

Il Real Madrid avrebbe annotato sulla lista degli acquisti il nome di Marcelo Brozovic. Il calciatore croato sarebbe un pupillo di Carlo Ancelotti che vorrebbe ingaggiarlo se dovesse dare l'addio Luka Modric.

Il calciatore dell'Inter avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro ma strategia dei Blancos potrebbe interessare anche il Milan. La squadra che milita Liga potrebbe controriscattare Brahim Diaz, che è stato acquistato dai rossoneri in estate, per circa 27 milioni di euro così da offrirlo alla società meneghina. La proposta non dovrebbe essere però presa in considerazione dall'Inter che, in caso di addio, accetterebbe soltanto offerte cash per il centrocampista croato.

Brozovic interesserebbe anche al Barcellona, che avrebbe già a provato ad intensificare i contatti nella scorsa sessione di mercato proponendo un possibile scambio con Franck Kessie. La società nerazzurra potrebbe pensare alla cessione perché avrebbe il reparto completo da due calciatori molto duttili come Hakan Calhanoglu e Asllani.