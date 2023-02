Il Real Madrid monitora diversi calciatori della Juventus. Nella prossima stagione, i Blancos potrebbero effettuare una vera e propria rivoluzione nella campagna acquisti estiva. Infatti, sono diversi i calciatori che potrebbero lasciare Madrid con la società dei Merengues che starebbe valutando grandi acquisti per accontentare Carlo Ancelotti e restare ai vertici del calcio spagnolo e soprattutto europeo.

Juve, il Real piomba su Vlahovic e Kean

In particolare, il reparto offensivo del Real potrebbe subire diversi cambiamenti con calciatori come Mariano Diaz che sarebbero destinati a lasciare la Casa Blanca.

Ecco perchè la dirigenza spagnolo è a caccia di un grande attaccante capace di coesistere ma anche di ricoprire il ruolo di vice Benzema. Tra i profili seguiti dal Real ci sarebbero anche due attaccanti della Juventus ovvero Dusan Vlahovic e Moise Kean.

L'attaccante serbo è seguito anche da altri club europei come Bayern Monaco e Manchester United che sarebbero intenzionati ad effettuare un grande colpo per rinforzare il reparto offensivo, mentre l'attaccante italiano sarebbe un tassello perfetto per completare l'attacco a disposizione di Carlo Ancelotti. Le offerte potrebbero arrivare in estate con la Juventus che potrebbe decidere di rispedirle al mittente oppure sedersi ad un tavolo per trattare la cessione di uno dei due attaccanti.

Oltre a Vlahovic e Kean, i Galacticos sarebbero interessati anche ad altri due calciatori bianconeri ovvero Manuel Locatelli e Federico Chiesa. In questo caso, la situazione è però legate alle uscite di Toni Kroos che potrebbe lasciare Madrid a fine stagione, e di Marco Asensio sempre nel mirino del Milan e del Barcellona.

Juve, possibile ritorno di fiamma per Singo

La Juventus pensa anche ai possibili acquisti da effettuare in estate per puntellare la rosa a disposizione di Allegri.

Uno dei tasselli assolutamente da colmare sarà l'acquisto di un nuovo terzino destro che prenderà il posto di Cuadrado, prossimo a lasciare Torino in estate.

Sul taccuino della dirigenza della Vecchia Signora ma anche dell'Inter c'è sempre il nome di Wilfried Singo, esterno ivoriano del Torino che già nelle precedenti sessioni di mercato era stato accostato ai bianconeri.

Il Toro ha sempre voluto trattenere il calciatore ma la situazione potrebbe cambiare in estate vista la scadenza del contratto del calciatore nel 2024. In caso di mancato accordo i granata potrebbero decidere di cedere il calciatore per una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro, così da evitare di perderlo a zero.

Oltre a Singo, i bianconeri tengono d'occhio anche la pista Grimaldo, pronto a liberarsi a parametro zero dal Benfica.