Il Calciomercato invernale si è chiuso da una settimana, ma l'Inter starebbe già pensando al mercato della prossima stagione. I nerazzurri in estate potrebbero ricevere delle offerte per Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, i quali interesserebbero rispettivamente al Bayern Monaco e al Tottenham. Secondo alcune indiscrezioni, per arrivare al centrocampista italiano, il club tedesco potrebbe inserire in un'eventuale trattativa il cartellino di Pavard, mentre il club inglese potrebbe valutare di offrire Tanganga più una cifra cash per arrivare al croato.

Intanto il Manchester United avrebbe messo nel mirino Lautaro Martinez e per averlo potrebbe offrire Alex Telles.

Il Bayern Monaco potrebbe offrire Pavard per arrivare a Barella

L'Inter, in estate, potrebbe intraprendere dei contatti con il Bayern Monaco per un possibile scambio di mercato. I giocatori interessati sarebbero Nicolò Barella e Benjamin Pavard. Il centrocampista sardo avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro e piacerebbe molto ai tedeschi che potrebbero mettere sul piatto il cartellino del difensore come contropartita tecnica, più un conguaglio da circa 40 milioni di euro.

L'Inter, però, a quanto pare per cedere il proprio centrocampista vorrebbe un'offerta interamente cash.

Tanganga potrebbe essere offerto dal Tottenham

Il Tottenham sarebbe sulle tracce di Marcelo Brozovic, che avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro. Il calciatore sarebbe l'ideale per i meccanismi tattici di Antonio Conte che, in caso di rinnovo del contratto, potrebbe dare il consenso per l'inserimento del classe '99 Japhet Tanganga nell'affare.

Il difensore inglese era già stato accostato ai milanesi la scorsa estate e potrebbe essere un'ottima soluzione per Simone Inzaghi, che comunque preferirebbe non rinunciare alla presenza di Brozovic.

Lautaro nel mirino dello United

Il Manchester United continuerebbe a monitorare le prestazioni di Lautaro Martinez, che si sta mettendo in evidenza in particolare in queste prime settimane del 2023.

I Red Devils potrebbero fare un'offerta a fine stagione per l'argentino, che avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni gli inglesi potrebbero inserire nella trattativa anche il cartellino di Alex Telles, ora in prestito nel Siviglia. Il brasiliano potrebbe essere una buona alternativa per la fascia sinistra dei milanesi se dovesse partire Robin Gosens, ma l'Inter non sembrerebbe essere disposta a cedere Lautaro Martinez. Un'eventuale cessione dell'attaccante dovrebbe garantire alle casse nerazzurre almeno 70 milioni di euro cash.

Sulle tracce dell'attaccante sudamericano ci sarebbero anche Tottenham e Atletico Madrid.