La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria in campionato contro la Salernitana che significa 26 punti. La squadra bianconera ha subito una penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze e, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, è lontana ben 12 punti dal primo posto utile per la qualificazione alle competizioni europee. In questo momento, si parla soprattutto di calcio giocato e di vicende giudiziarie, molto meno di mercato anche se le ultime notizie confermano come la società bianconera potrebbe decidere di affidare la panchina della Juventus ad un nuovo tecnico a partire dalla stagione 2023-24.

Nonostante un contratto fino a giugno 2025, Massimiliano Allegri potrebbe lasciare Torino: tra le possibili ipotesi, c'è anche quella che riguarda Antonio Conte che, difficilmente, prolungherà la sua intesa contrattuale con il Tottenham in scadenza a giugno.

Possibile ingaggio di Conte da parte della Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare l'ingaggio di Antonio Conte come nuovo tecnico dalla stagione 2023-24. Il tecnico pugliese, difficilmente, prolungherà la sua intesa contrattuale con il Tottenham e potrebbe ritornare in Italia. Potrebbe sostituire Massimiliano Allegri, nonostante il toscano abbia ancora un contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera.

L'eventuale ritorno di Conte sulla panchina della Juventus dipenderà, evidentemente, dalle vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juve. Se non dovesse qualificarsi alle competizioni europee, difficilmente la società bianconera investirà su un nuovo tecnico dall'ingaggio 'importante', considerando che Allegri ha altri due anni di contratto a 7 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Per Conte si parla anche di un possibile trasferimento al Milan in sostituzione di Stefano Pioli che non si sta confermando dopo il campionato vinto la scorsa stagione.

I possibili nomi per la sostituzione di Allegri: ci sarebbero anche Gasperini e Zidane

La Juventus starebbe valutando altri nomi per l'eventuale sostituzione di Allegri.

Piace molto anche Zidane che, però, ha un ingaggio decisamente alto oltre al fatto di poter chiedere degli investimenti importanti per ritornare a vincere. Diversa è la situazione che potrebbe agevolare l'arrivo di Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta potrebbe essere il tecnico ideale, qualora si dovesse ripartire con un progetto sportivo con tanti giovani di qualità. D'altronde, Gasperini ha dimostrato, negli ultimi anni, di saperne valorizzare molti. Potrebbe attingere molto dalla Juventus Next Gen ed, eventualmente, dalla Primavera. Di certo non è da scartare la possibile conferma di Allegri ma il toscano dovrebbe almeno vincere una competizione fra Coppa Italia ed Europa League per garantirsi la permanenza nella stagione 2023-24.