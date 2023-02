In queste settimane la Juventus è al centro delle cronache per il caso plusvalenze (per il quale la Corte Federale d'appello ha comminato ai bianconeri 15 punti di penalizzazione in classifica, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni) e per quello sulla "manovra stipendi", ancora non valutato con alcuna decisione da parte degli organi competenti della Figc.

A parlare dell'argomento di recente è stato anche Zbigniew Boniek. ex giocatore della Juventus e attualmente vicepresidente dell'Uefa. Intervistato da "Febbre a 90°" il dirigente sportivo polacco ha sottolineato come attualmente la Uefa non abbia preso decisioni nei confronti della società bianconera in merito alla partecipazione alle competizioni europee.

Il vicepresidente della Uefa Boniek si esprime sulle vicende della Juventus

"La Juventus fuori dall’Europa? Conoscendo la serietà di Ceferin, nessuno avrà voglia di 'vendicarsi' per la questione Superlega. Per ora penso che il club si debba difendere in Italia, poi l’Uefa vedrà le carte, anche perché per partecipare alle coppe europee devi depositare dei documenti. Ad oggi non ho notizie, sarà eventualmente il comitato disciplinare a discuterne", sono state queste le affermazioni di "Zibì" Boniek.

Il dirigente polacco poi ha spiegato che, in caso di sanzioni dalla Uefa e di esclusione per una o due stagioni, il conteggio inizierebbe solo da quando la società bianconera avrà diritto di partecipare alle competizioni europee, classificandosi quindi in uno dei posti utili per disputare Conference, Europa o Champions League.

Boniek ha poi aggiunto: "Prima finisce questa storia meglio è: i giocatori della Juve non sanno nemmeno per quali obiettivi stiano scendendo in campo" In particolare il dirigente Uefa ha asserito: "In un paese in cui si fanno polemiche per un rigore, figuriamoci che cosa potrebbe accadere se la Juve dovesse avere più punti di penalizzazione, o addirittura nel caso opposto, immaginate se a un certo punto il club riavesse i 15 punti in classifica e che cosa direbbe una squadra che ora è in piena corsa per la Champions se fosse estromessa dalla Juventus".

Chi è Zibì Boniek

"Zibì" Boniek, classe 1956, ha giocato nella Juventus dal 1982 al 1985, prima di passare alla Roma, dove concluse la carriera da calciatore. Per anni è stato un punto di riferimento della nazionale della Polonia, con cui ha conquistato il terzo posto ai mondiali del 1982.

Negli anni '90 ha avuto anche alcune esperienze da allenatore in Italia, prima di diventare presidente della Federcalcio polacca e poi, dal 2021, vicepresidente dell'Uefa.