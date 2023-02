Chiusa la finestra di Calciomercato invernale l'Inter è al lavoro sui rinforzi per la prossima stagione da effettuare nel mercato estivo; prima di nuovi acquisti però la dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti con una importante cessione, ed l'indiziato principale sembrerebbe Marcelo Brozovic.

Il centrocampista è attenzionato da diverse stagioni dal Real Madrid ed ultimamente anche dal Barcellona, che potrebbero scatenare un vero e proprio derby di mercato per il cartellino di Marcelo Brozovic, che era stato proposto anche come contropartita per uno scambio con Kessie.

Real Madrid e Barcellona su Marcelo Brozovic

Secondo la stampa spagnola il centrocampista dell'Inter sarebbe la prima scelta di Xavi per rinforzare la sua linea mediana nella prossima stagione; in realtà il club blaugrana avrebbe provato anche un affondo nel mercato invernale per Marcelo Brozovic, ma l'Inter avrebbe rifiutato le offerte proposte dalla dirigenza catalana.

Anche il Real Madrid già dalla scorsa stagione aveva formulato una proposta per il centrocampista nerazzurro ex Dinamo Zagabria, trovando però le porte chiuse dall'Inter per una sua cessione.

Per il prossimo mercato estivo però la situazione potrebbe essere differente, con l'Inter che sta cercando una grande cessione onerosa per finanziare il proprio mercato in entrata, ed il nome più favorito a lasciare Milano potrebbe essere quello di Marcelo Brozovic, con possibile destinazione proprio Barcellona o Madrid.

Il valore di mercato di Marcelo Brozovic

La dirigenza nerazzurra starebbe valutando di mettere ufficialmente sul mercato Marcelo Brozovic per la prossima finestra di mercato estivo ed avrebbe già fissato il prezzo di base per le offerte sul suo cartellino: il centrocampista non si muoverà per meno di 30 milioni di euro.

Il centrocampista croato ha rinnovato con l'Inter nella scorsa stagione, con un contratto fino al giugno 2026; lo stipendio del giocatore è di 6,5 milioni di euro netti all'anno, uno dei centrocampisti più retribuiti nel nostro campionato.

Le offerte ricevute per Marcelo Brozovic

Nella scorsa stagione il Real Madrid aveva già provato a comprare il centrocampista nerazzurro offrendo 20 milioni di euro più bonus al club di Viale della Liberazione; l'offerta venne rifiutata dalla dirigenza dell'Inter, ritenendola insufficiente.

Nell'ultima finestra di mercato invece il Barcellona ha provato ad accaparrarsi le prestazioni del centrocampista croato proponendo all'Inter uno scambio di prestiti con Franck Kessie; anche questa opzione non ha soddisfatto le richieste dei direttori sportivi Giuseppe Marotta e Piero Ausilio che preferirebbero una soluzione "cash" per finanziare il mercato in entrata.