La Juventus è finita al centro del clamore mediatico negli ultimi giorni per il caso Mandragora. Il centrocampista, nel 2018, dopo due stagioni nella società bianconera, era stato acquistato dall'Udinese per circa 20 milioni di euro, garantendo una plusvalenza da circa 13 milioni di euro. Venne poi riacquistato dalla società piemontese per circa 10+6 milioni di euro dopo l'infortunio al ginocchio, lasciandolo in prestito alla società friulana.

Si tratterebbe di un obbligo di riscatto mascherato: Repubblica parla anche di carte segrete con Atalanta e Udinese, che avrebbero impegnato la Juventus, unica firmataria di queste scritture private, a pagamenti futuri alle società prima menzionate.

Proprio Carlo Alvino, dopo che qualche giorno fa aveva ironizzato su una classifica speciale di Serie A ideata da Sky Sport, ha ricondivideso un suo post del 2019 a cui fa riferimento proprio alla cessione di Mandragora dalla Juventus all'Udinese per 20 milioni di euro.

Il giornalista sportivo ha parlato del trasferimento di Mandragora dalla Juventus all'Udinese nel 2019

'7 febbraio 2019 … il pazzo visionario ero io … che soddisfazione'. Questo il post su Twitter di Carlo Alvino, con allegato un altro suo post risalente appunto a 4 anni fa in cui il giornalista sportivo aveva scritto: 'Solo i maghi Otelma, Silvan, Oronzo, Forrest insieme potranno spiegare queste trattative di mercato della Juventus.

Mandragora 20 milioni di euro, Orsolini 14 milioni di euro, Audero 20 milioni di euro, Sturaro 16,5 milioni di euro e Benatia 10 milioni di euro. W l'Italia'. Post quello del giornalista sportivo, noto tifoso del Napoli, che ha avuto molto clamore mediatico sui social. Un utente a supporto di Alvino ha scritto: 'Carlo, sotto questo tweet (sacrosanto) leggerai a breve 3 nomi: Manzi, Liguori, Palmieri Al n.4 Santoriello.

Al 5 Scudetto di cartone. E poi Osimhen, il reddito, Alemao, la monetina'.

Il commento degli utenti al post del giornalista Alvino

Gran parte dei commenti al post sui social del giornalista sportivo Carlo Alvino sono a supporto delle sue parole. Ci sono però anche utenti hanno criticato le sue dichiarazioni su Twitter. Un utente ha scritto: 'Sei un giornalista, stai dicendo cose inesatte.

La Juventus non è stata punita per il valore di queste trattative di mercato'. Un altro utente ha scritto: 'neanche uno scudetto in mano e il primo quarto di Champions League della tua storia riescono a non farti pensare alla tua più grande ossessione'. Un altro follower ha scritto: 'Alvino hai dimenticato qualcosa: Luigi Liguori (ora in Eccellenza con il Casoria), Claudio Manzi (Turris in C) e Ciro Palmieri (Nola in D), iscritti a bilancio alla cifra di 21,3 milioni di euro'.