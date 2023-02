La Juventus rimane uno degli argomenti principali dei giornali sportivi non solo per le prestazioni deludenti della squadra dal punto di vista del gioco, ma anche per le note vicende giudiziarie. In attesa di capire se il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sarà accolto in riferimento al caso plusvalenze, tanti addetti ai lavori nelle ultime settimane hanno dato le loro considerazioni a riguardo. Da contraltare un Napoli schiacciasassi, primo in classifica a ben 15 punti dall'Inter seconda. Segnale evidente di come la società campana ha lavorato bene sul mercato e sul progetto tecnico, merito evidentemente anche del presidente Aurelio De Laurentiis, che in una recente intervista prima del match di andata degli ottavi di finale di Champions League fra Eintracht Francoforte e Napoli, match finito 2 a 0 per la squadra campana, si è detto meravigliato del fatto che in tanti non si aspettavano questi miglioramenti della squadra campana.

Il presidente Aurelio De Laurentiis non si è detto sorpreso della stagione importante del Napoli

''Mi meraviglio che tutti si stiano eccitando per il Napoli: dal mio punto di vista è sempre stato molto competitivo e soprattutto il più onesto''. Queste le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in riferimento alla crescita del Napoli in questa stagione. Tali parole hanno trovato il gradimento da parte dei tifosi della squadra campana, meno da quelli della Juventus. In tanti hanno sottolineato soprattutto il riferimento all'onestà, parlando del caso Osimhen e della famosa trattativa di mercato che comprendeva il trasferimento di Liguori, Manzi e Palmieri al Lille, con il nigeriano nella società campana.

Si è discusso molto sulla plusvalenza finanziaria realizzata dalla società campana con la cessione di questi giocatori, che non hanno mai raccolto minutaggio nella società francese. Un tifoso juventino ad esempio ha scritto: ''Le dichiarazioni di De Laurentiis non le commento neanche''.

La classifica del Napoli nelle ultime stagioni

Il Napoli negli anni ha sempre dimostrato competitività andando vicino alla vittoria del campionato più volte, battuto sempre dalla Juventus. Secondo posto nella stagione 2012-2013, terzo quella successiva, quinto nel 2015-2016, secondo nelle stagioni 2017-2018, e 2018-2019. Diverse stagioni nei primi posti nella classifica merito delle scelte societarie, a partire dalla scelta degli allenatori fino ad arrivare a quella del direttore sportivo Giuntoli, che negli anni ha dimostrato di saper pescare molto bene sul mercato acquistando bene e vendendo meglio, garantendo così un bilancio societario ideale.