La dirigenza dell'Inter avrebbe individuato in Guglielmo Vicario il portiere del futuro e potrebbe tentare in estate un'operazione per portarlo a Milano; nel frattempo si fa sempre più probabile un addio di Samir Handanovic a fine stagione.

Guglielmo Vicario potrebbe vestire nerazzurro nella prossima stagione

Gli amministratori delegati Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando sulle possibili alternativa per il portiere del futuro che dovrà affiancare Andres Onana nelle prossime stagioni; Samir Handanovic infatti sembrerebbe non rinnovare il suo contratto con il club nerazzurro e dovrebbe lasciare Milano nella prossima estate.

Al suo posto la dirigenza starebbe valutando il nome di Guglielmo Vicario dell'Empoli, le cui ultime stagioni in Serie A hanno attirato l'interesse di numerosi club del nostro campionato, tra cui Juventus, Milan e Napoli. L'Inter sarebbe interessata anche a Cragno, Il portiere italiano non ha trovato spazio in Serie A con i brianzoli e i nerazzurri potrebbero tentare di portarlo a Milano come secondo di Onana in caso di addio di Handanovic.

L'Inter avrebbe intenzione di proporre all'Empoli un'offerta nella prossima sessione di mercato in concorrenza con la Juventus, ma sarebbe in attesa del finale della stagione per capire se arriveranno i milioni dalla cessione di Denzel Dumfries, che potrebbe semplificare il mercato in entrata.

La storia calcistica di Guglielmo Vicario

Il portiere dell'Empoli, classe 1996, è cresciuto calcisticamente nel Donatello Calcio, nella Bearzi e nel Cormor Calcio per poi passare all'Ancona Udine; nell'estate del 2013 l'Udinese lo ha acquistato per portarlo nel suo settore giovanile.

Un anno più tardi è stato inserito nella Primavera dell'Udinese, ma davanti a lui ci sono Alex Meret e Simone Scuffet e riesce a totalizzare solamente 4 presenze complessive; per questo motivo nella stagione successiva viene girato in prestito senza diritto di riscatto al Fontanafredda in Serie D, dove ha iniziato a giocare nella prima squadra.

Nel campionato 2015-2016 viene mandato dall'Udinese in prestito al Venezia di Joe Tacopina, ripartito dopo il fallimento dalla Serie D; durante la stagione si è imposto come titolare, vincendo il campionato e portando alla promozione in Lega Pro la squadra della laguna.

Al termine della stagione viene ceduto a titolo definitivo al Venezia, per essere successivamente ceduto al Perugia ed infine al Cagliari, che nelle ultime due stagioni lo ha girato in prestito all’Empoli, che ha deciso per il riscatto definitivo del portiere nell'estate del 2022 per una cifra vicina agli 8 milioni di euro.

In questo campionato di Serie A Guglielmo Vicario ha disputato 23 partite, subendo 29 reti totali e terminando con la porta inviolata per 7 partite in stagione; il portiere ha una percentuale di rigori parati del 60%, una delle migliori in Italia.