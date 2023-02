La Juventus sta avendo un andamento importante in campionato, nonostante le evidenti problematiche dal punto di vista del gioco. Nelle ultime 14 partite la squadra di Allegri ha ottenuto 34 punti, la classifica attuale è di 32 punti, su cui pesano i 15 punti di penalizzazione decisi dal Collegio di Garanzia del Coni. Non è da scartare la possibilità che la società bianconera vinca il ricorso e riottenga i punti o parte degli stessi, sarebbe un incentivo ulteriore per la squadra di Allegri in previsione di una lotta per i primi posti che potrebbe diventare molto interessante.

Se attualmente la distanza dalla Champions League è di 12 punti, c'è da dire che l'andamento di chi lotta per i primi posti, se si esclude il Napoli, non è spedito come quello della Juventus. Proprio per questo secondo Giovanni Capuano, la Juventus potrebbe anche ritornare in lotta per un posto in Champions League anche con la penalizzazione di 15 punti confermata dal Collegio di Garanzia del Coni.

La Juventus potrebbe andare in Champions League anche se fosse confermata la penalizzazione

'E se la Juventus andasse in Champions League anche da penalizzata?'. Questo il titolo dell'articolo pubblicato da Giovanni Capuano sul sito Panorama. Il giornalista sportivo ha valutato l'andamento della Juventus nelle ultime 14 giornate.

34 punti realizzati, se avesse lo stesso andamento nelle prossime 14 partite, si ritroverebbe a 66 punti, graduatoria che potrebbe significare quinto posto se valutiamo l'andamento delle squadre che precedono i bianconeri. Il prospetto di Capuano, valutando gli ultimi risultati di Inter, Milan, Atalanta, Lazio e Roma, ci dice che fra 14 giornate la classifica potrebbe essere Inter 79 punti, Roma 69 punti, Milan 68, Juventus, 66, Lazio 64 e Atalanta 61 punti.

Mancando 15 match alla fine i bianconeri potrebbero ritrovarsi nell'ultima giornata di campionato a giocarsi un posto in Champions League.

Il Collegio di Garanzia del Coni potrebbe accogliere il ricorso della Juventus

La Juventus potrebbe anche avere una diminuzione della penalizzazione o addirittura di un annullamento della sanzione nel caso in cui il Collegio di Garanzia del Coni accolga il ricorso della società bianconera.

C'è la possibilità che venga confermata la sentenza o eventualmente rimandata alla Corte Federale d'Appello, che in tal caso diminuirebbe i punti di penalizzazione dando possibilità ulteriore ai bianconeri di qualificarsi alla Champions League. C'è però anche da considerare un'eventuale squalifica dalle competizioni europee da parte della Uefa, soprattutto se la Juventus dovesse subire delle sanzioni per la manovra stipendi, filone d'indagine che è stato posticipato. L'iter procedurale dovrebbe iniziare a maggio.