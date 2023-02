L'avventura di Samir Handanovic con la maglia dell'Inter sembra agli sgoccioli; il portiere non dovrebbe rinnovare il contratto con il club nerazzurro per la prossima stagione e la dirigenza avrebbe già mandato diversi osservatori per monitorare le prestazioni di Neto del Bournemouth e di Bayindir del Fenerbahce.

Il cambio del secondo portiere nell'Inter

Ormai Andrè Onana è divenuto il titolare tra i pali della porta nerazzurra dopo la scelta di Simone Inzaghi di relegare in panchina il numero 1 Samir Handanovic e dare spazio al più giovane prospetto.

Il portiere sloveno non dovrebbe trovare più spazio nella formazione dell'Inter e per questo nella prossima estate sarà probabile una separazione dal club.

Il trentottenne portiere ha il contratto in scadenza con l'Inter a giugno 2023 e non ha intenzione di rinnovare; Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero già dato mandato agli osservatori di attivarsi per nuovi profili come secondo portiere nerazzurro per il prossimo anno.

L'idea della dirigenza nerazzurra: Neto del Bournemouth la prima scelta

Norberto Murara Neto, portiere del Bournemouth classe 1989, ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e sembrerebbe poter essere la prima scelta sul tavolo della dirigenza dell'Inter; il portiere conoscerebbe il nostro campionato avendo già giocato nella Fiorentina e nella Juventus e potrebbe adattarsi al meglio al ruolo di secondo portiere.

In questa stagione in Premier League ha giocato 10 partire incassando 11 reti e raccogliendo 3 ammonizioni; nella EFL Cup ha giocato una sola partita subendo due realizzazioni.

La seconda idea dell'Inter: Bayindir del Fenerbahce.

il portiere del Fenerbahce è già considerato un veterano pur avendo solo 24 anni; Bayindir infatti è dal 2019 che difende la porta della squadra turca da titolare.

Il portiere, classe 1998, è stato acquistato dall'Ankaragucu nell'estate del 2019 ed ha il contratto in scadenza con il Fenerbahce nel giugno 2023; Giuseppe Marotta avrebbe attenzionato il giocatore come importante profilo per la prossima stagione.

Il portiere del Fenerbahce potrebbe persino prendersi il ruolo di primo portiere nella squadra nerazzurra; infatti qualora arrivassero proposte importanti per il portiere Andrè Onana, l'Inter potrebbe considerare una sua cessione con una ottima plusvalenza per investire in un nuovo profilo a parametro zero.

La forte possibilità che Samir Handanovic lasci l'Inter a fine stagione ed il relativamente abbordabile stipendio del portiere turco (guadagna 500.000 euro a stagione) sembrerebbe spingere comunque il portiere del Fenerbahce verso un futuro nella nostra Serie A, inserito nella futura rosa a disposizione di Simone Inzaghi.