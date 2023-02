La Juventus sta vivendo un momento difficile dal punto di vista giudiziario, una fase che influisce anche sui risultati sportivi e sulla classifica di Serie A. Come è noto, sono arrivati 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, con la speranza (per la società e i tifosi bianconeri) che il ricorso al Collegio di Garanzia possa essere efficace nell'annullamento della sanzione. Una situazione che sembra condizionare le prestazioni della squadra, se teniamo conto della sconfitta contro il Monza per 0-2 all'Allianz Stadium di Torino nell'ultimo match di campionato. Allegri è chiamato ad un lavoro importante anche se le critiche continuano ad essere decise da parte di alcuni addetti ai lavori ma anche da parte di alcuni tifosi bianconeri.

A tal riguardo, arrivano conferme su un suo possibile esonero anche prima di Pasqua, qualora la Juventus dovesse continuare ad avere problematiche nel gioco e nei risultati. Come riporta Agipronews, l'esonero di Allegri, prima di Pasqua, viene quotato a 5,00.

Le agenzie di scommesse quotano a 5 l'esonero di Allegri prima di Pasqua

Le agenzie di scommesse quotano l'esonero di Allegri già prima di Pasqua. Pagano cinque volte la posta in palio, segnale evidente di come il tecnico potrebbe anche lasciare Torino ancor prima della fine stagione. Molto dipenderà, evidentemente, dalla seconda parte di stagione e dai miglioramenti della squadra. Se a Pasqua la Juventus risulterà già fuori da Coppa Italia ed Europa League, un suo esonero diventerebbe una possibilità concreta.

Dopo le otto vittorie consecutive in campionato, è arrivata la sconfitta contro il Napoli pesante nel risultato, 5 a 1. Da lì l'unico successo è stato quello in Coppa Italia contro il Monza nell'ottavo di finale, poi sono arrivati in campionato il pari contro l'Atalanta e la sconfitta contro il Monza.

Il calendario della Juventus fino a Pasqua

La Juventus è attesa da diversi match impegnativi da qui a Pasqua. Dopo il match dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, i bianconeri sfideranno martedì 7 febbraio la Salernitana. Domenica 12 febbraio la Juve giocherà contro la Fiorentina, prima dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Nantes il 16 febbraio.

Poi ci sarà lo Spezia, il ritorno contro il francesi e il match contro il Torino. A marzo, invece, si parte con il match contro la Roma, poi Sampdoria e Inter. A fine marzo ci sarà la pausa nazionali, ad aprile, invece, prima di Pasqua ci sarà prima il match contro il Verona all'Allianz Stadium di Torino e quello contro la Lazio dell'ex tecnico bianconero Maurizio Sarri. Un match che potrebbe essere decisivo per la qualificazione alle competizioni europee, con la speranza, per società e tifosi bianconeri, che la Juventus abbia vinto il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, il che significherebbe annullamento della penalizzazione in campionato.