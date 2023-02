La dirigenza nerazzurra starebbe monitorando le prestazioni di Alessio Cragno del Monza che nella prossima stagione potrebbe vestire la maglia dell'Inter, sostituendo Samir Handanovic che saluterà Milano a fine campionato.

Il portiere del futuro nerazzurro potrebbe essere Alessio Cragno

Giuseppe Marotta starebbe lavorando per cercare il sostituto di Samir Handanovic come secondo portiere dell'Inter per la prossima stagione, con la possibilità di giocarsi il posto da titolare con Andres Onana; il nome caldo in queste ore è quello di Alessio Cragno, portiere del Monza che in questa stagione non ha ancora trovato lo spazio che cercava.

L'Inter potrebbe offrire al giocatore la possibilità di competere per una maglia da titolare in nerazzurro e il Monza sembrerebbe disposto ad aprire la trattativa ma in cambio potrebbe chiedere il cartellino di Stefano Sensi.

La società nerazzurra starebbe riflettendo sulla situazione, considerando Sensi un prospetto importante ma non fondamentale del progetto di Simone Inzaghi, le possibilità che la trattativa vada in porto sembrano essere elevate.

L'unico ostacolo alla trattativa sembrerebbe essere proprio la posizione del cartellino di Alessio Cragno, che ad oggi è ancora di proprietà del Cagliari, ma che passerebbe a titolo definitivo al Monza in caso di raggiunta salvezza in Serie A in questa stagione.

Di Cragno si era parlato anche in ottica Milan.

Il commento di Adriano Galliani su Cragno

Intervistato sulla situazione di mercato, il direttore sportivo del Monza Adriano Galliani ha rilasciato dichiarazioni sibilline sul futuro di Alessio Cragno, sottolineando come il giocatore non sia ancora totalmente della società brianzola.

Galliani ha affermato che "Cragno per ora non è ancora nostro, sul suo passaggio all'Inter e sulla trattativa voglio rispondere in modo scaramantico: prima Cragno diventi un giocatore del Monza, poi vedremo".

Infatti il portiere è ancora di proprietà del Cagliari e l'obbligo di riscatto scatterebbe in caso di salvezza del Monza; salvezza che sembrerebbe molto probabile guardando i punti della squadra brianzola, ma che il direttore sportivo Galliani non vuole dare per scontata.

"Fino al momento della salvezza non voglio parlare di Calciomercato", ha concluso l'amministratore delegato del Monza riferendosi anche al possibile intreccio che vedrebbe Sensi approdare definitivamente in biancorosso e Cragno trasferirsi all'Inter.

In questa stagione Alessio Cragno ha disputato solamente 3 partite in Coppa Italia incassando in totale 6 reti; in campionato non ha ancora avuto modo di esordire per via della brillante stagione di Michele Di Gregorio, considerato il numero uno titolare del club brianzolo.