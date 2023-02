L'Inter starebbe già valutando i profili giusti per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione: il nome nuovo di queste ore è Youri Tielemans, centrocampista del Leicester City.

La dirigenza nerazzurra avrebbe già avviato i contatti con il giocatore che non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto con il club inglese.

L'idea dell'Inter per il centrocampo del prossimo anno: un altro colpo a parametro zero

I direttori sportivi dell'Inter Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero individuato in queste ore un nuovo prospetto interessante per andare a rinforzare la rosa senza investire oltre il budget deciso da Steven Zhang, che ha imposto prima le cessioni rispetto agli acquisti.

L'idea della dirigenza sarebbe quella di andare a chiudere un altro colpo a parametro zero dopo gli ultimi realizzati da Marotta nelle scorse stagioni, tra cui il principale è l'ingaggio di Hakan Calhanoglu dopo la scadenza del suo contratto con il Milan.

Nelle ultime ore infatti sarebbe trapelata dall'Inghilterra la decisione di Youri Tielemans di non rinnovare il suo contratto con il Leicester City per la prossima stagione, e dunque il giocatore sarebbe già libero di accordarsi per un nuovo ingaggio per il prossimo anno.

L'Inter sarebbe interessata al centrocampista soprattutto in vista dell'eventuale cessione di Marcelo Brozovic, a cui si sono ultimamente alzate le quotazioni per un suo trasferimento in Spagna, al Real Madrid o al Barcellona.

Il contratto di Youri Tielemans con il Leicester

Youri Tielemans, centrocampista belga classe 1997, ha un contratto con il Leicester City che scadrà nel giugno 2023; lo stipendio attuale del giocatore è di circa 3 milioni di euro a stagione.

Il centrocampista belga è stato acquistato dal Monaco per 22 milioni di euro nel 2017, per poi rimanere con la squadra francese in prestito per due stagioni prima di trasferirsi definitivamente in Inghilterra.

Dal 2019 è un giocatore del Leicester City, che lo ha valutato intorno ai 30 milioni di euro; ma la scadenza contrattuale permetterebbe al giocatore di separarsi dal club a parametro zero.

Le caratteristiche tecniche di Youri Tielemans

Youri Tielemans è un centrocampista duttile puntato anche dalla Juventus, che può giocare sia davanti alla difesa che come mezzala in prospettiva offensiva; il profilo giusto per l'Inter che cerca alternative a centrocampo per la prossima stagione.

Il centrocampista belga ha giocato 20 partite in questa Premier League, realizzando 3 reti e fornendo un assist; Tielemans ha mostrato anche di essere il prospetto giusto come affidabilità, ricevendo solo 2 ammonizioni in tutta la stagione.