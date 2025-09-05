Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira ai microfoni di Juventibus, nella sessione di mercato estiva appena conclusa la Juve ha seguito diversi esterni, tra cui Sacha Boey del Bayern Monaco e Marco Palestra dell’Atalanta.

Calciomercato Juve, Schira: 'Sacha Boey e Palestra due nomi seguiti da Comolli'

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato a Juventibus del calciomercato della Juve: "Sacha Boey è uno dei nomi che la società bianconera ha sondato per la fascia, così come Arnau Martinez del Girona. A un certo punto, hanno chiesto informazioni per Marco Palestra, calciatore che per l'Atalanta non è cedibile, tanto è vero che hanno chiesto 20 milioni di euro.

Palestra ora non a caso si trova in prestito secco al Cagliari. In ogni caso, il terzino non è stato preso perché non era una priorità, o almeno è quanto fanno sapere dalla società. L'obiettivo principale era rinforzare l'attacco e sulla fascia hanno elementi che, in caso di emergenza, possono anche ricoprire quel ruolo. A destra il titolare è João Mario, ma mi viene in mente, ad esempio, McKennie, che con Motta e Allegri ha fatto anche il fluidificante. A sinistra c'è Cambiaso e come primo ricambio Kostić".

Schira ha proseguito: "Il Brighton ha sempre valutato O'Riley per 30 milioni, un'operazione troppo onerosa per la Juventus, che avrebbe voluto prenderlo con il prestito e diritto di riscatto.

Il club inglese, negli ultimi giorni, ha poi aperto effettivamente al prestito, che, però, sarebbe dovuto essere oneroso. A quel punto, la Juventus si è fatta due conti, ha ritenuto poco sensato prendere un giocatore con il rischio di doverlo restituire un anno dopo, valorizzato, e ha deciso di soprassedere. C'è anche da dire che qualcuno di troppo alla Continassa è rimasto e quindi si è deciso di restare fermi".

Schira ha infine parlato del possibile rinnovo di contratto di Kenan Yildiz: "Lui e il suo agente/padre pensano che sia necessario un adeguamento salariale e quindi sono partiti i contatti. Un incontro tra le parti potrebbe esserci a cavallo della gara di Serie A con l'Inter e quella di Champions con il Borussia, e in quell'occasione le parti si siederanno al tavolo per trovare un accordo.

Il rinnovo dovrebbe basarsi sui 3 milioni e mezzo di euro di base fissa con i bonus per arrivare intorno ai 5 milioni. Uno stipendio da top player, che Yildiz ha dimostrato di meritare, in quanto la scorsa stagione ha collezionato numeri inferiori, per un classe 2005, solo a quelli di Yamal. Ricordo, inoltre, che l'Arsenal e il Chelsea hanno chiesto informazioni su Yildiz questa estate, quindi prolungare il suo contratto servirà anche ad allontanare eventuali pretendenti, evitando che il calciatore cada in tentazioni".

Juve, anche a centrocampo manca una pedina

Se la Juventus ha scelto, come riportato da Schira, di non riempire il vuoto lasciato sull'esterno da Savona per una questione numerica, la scelta di non acquistare un mediano potrebbe essere attribuita a una mancanza di liquidità.

Il club bianconero ha vissuto un'estate difficile, fatta di operazioni basate sui prestiti e mai andate in porto. Ecco perché Comolli, messo di fronte alla possibilità di potenziare l'attacco o la mediana, ha deciso di optare per una maggiore resa offensiva, bypassando le lacune in mezzo al campo.