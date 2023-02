L'Inter studia i nomi per rinforzare la rosa del futuro. Secondo le ultime indiscrezioni riprese da interlive.it, ci sarebbero stati dei contatti con il Bologna per Lukasz Skorupski, che potrebbe prendere il posto di Samir Handanovic. In vista dell'addio di Milan Skriniar, la dirigenza starebbe poi sondando Inigo Martinez dell'Atletico Bilbao. La grande suggestione, invece, potrebbe essere il ritorno a zero di Mauro Icardi che non dovrebbe essere confermato dal Paris Saint Germain. Non tramonta l'operazione Franck Kessie, che potrebbe essere imbastita se il Liverpool dovesse concretizzare la trattativa per Nicolò Barella.

Il sogno per il centrocampo, se dovesse rimanere Simone Inzaghi, sarebbe infine Sergej Milnkovic Savic della Lazio.

Inigo Martinez e Mauro Icardi a costo zero

L'Inter sarebbe molto attenta ai colpi a parametro zero. A giugno potrebbe essere ingaggiato da svincolato Inigo Martinez che, come riporta Marco Barzaghi, potrebbe lasciare l'Atletico Madrid. Il ragazzo sarebbe un ottimo investimento peri nerazzurri che potrebbero perdere Stefan De Virj e Milan Skriniar a giugno. Nel 2024, invece, sempre a zero potrebbe essere intavolata una trattativa per Mauro Icardi. L'attaccante, ora in prestito al Galatasary, non dovrebbe rimanere al Paris Saint Germain. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan ma il club nerazzurro potrebbe tentarlo soprattutto se non dovessero restare Romelu Lukaku ed Edin Dzeko.

Si sogna Milinkovic Savic e si lavora per il vice Onana

L'Inter sarebbe da sempre un'estimatrice di Sergej Milinkovic Savic. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione del cartellino di circa 60 milioni di euro. La Lazio non fa sconti ma i nerazzurri avrebbero intenzione di mettere sul piatto delle contropartite tecniche per abbassare le pretese della squadra allenata da Maurizio Sarri.

I dirigenti meneghini, a giugno, potrebbero inoltre fare un tentativo con il Bologna per Skorupski. Il portiere potrebbe essere ingaggiato come secondo di Onana visto che Samir Handanovic non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Kessie se Barella dovesse approdare a Liverpool

Il Liverpool sarebbe sempre molto interessato a Nicolò Barella.

Il calciatore ex Cagliari avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro ma sarebbe però centrale per il progetto dell'Inter. Se i Reds dovessero presentarsi con un'offerta irrinunciabile, i dirigenti milanesi potrebbero comunque dare il via per poi concentrarsi su Franck Kessie. L'ex Milan sarebbe stato già accostato all'Inter nella scorsa sessione invernale ma dovrebbe rinunciare a parte dell'elevato stipendio che percepisce attualmente al Barcellona.