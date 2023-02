La dirigenza dell'Inter sarebbe al lavoro per proporre un'offerta alla Lazio per arrivare al centrocampista Sergej Milinkovic-Savic: la società nerazzurra vorrebbe provare ad inserire, oltre ad un conguaglio cash, una serie di contropartite tecniche per convincere il club di Lotito.

L'Inter su Milinkovic-Savic: l'operazione sembra complicata

Il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, è un giocatore che piacerebbe molto al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che lo ha già allenato con i biancocelesti e vorrebbe poterlo portare anche a Milano.

La dirigenza dell'Inter vorrebbe provare ad intavolare una trattativa con la Lazio che, però, sembrerebbe chiedere troppi milioni per il centrocampista serbo; per questo motivo la società di Steven Zhang starebbe preparando un'offerta comprendente una serie di contropartite tecniche, in modo da cercare di ottenere uno sconto sul cartellino del centrocampista.

La Lazio non sarebbe intenzionata a cedere il giocatore per meno di 80 milioni di euro ma sarebbe disposta a valutare eventuali offerte. Anche molti club della Premier League inglese sembrerebbero essere interessati al centrocampista.

Soprattutto il Chelsea potrebbe muoversi nella prossima estate per formulare un'offerta per il centrocampista serbo.

Il Real Madrid e il Manchester United sarebbero, comunque, alla finestra, continuando a monitorare il giocatore serbo.

Il commento del direttore sportivo della Lazio sul contratto di Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic ha un contratto con la Lazio fino al giugno 2024: per evitare di perdere il suo centrocampista a parametro zero il club biancoceleste starebbe cercando di rinnovare subito il contratto del serbo.

La situazione sul suo prolungamento di contratto, però, rimane complicata: nelle ultime settimane, sul tema, si è espresso anche il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, affermando, ai microfoni di DAZN, che il centrocampista ha un forte legame con i colori biancocelesti e che, ormai, sono molti anni che il giocatore è alla Lazio.

Il direttore sportivo ha aggiunto che "quello che accadrà sul contratto di Sergej sarà ciò che è meglio per lui e per noi come società sportiva, chi gioca con noi crea un forte legame con i tifosi e con la società."

Sergej Milinkovic-Savic, in questa stagione, in Serie A, ha disputato 21 partite, segnando 4 gol e fornendo 8 assist, uno dei migliori fondamentali del centrocampista in cui è tra i primi 5 in Europa nelle statistiche. In Europa League ha disputato 6 partite, realizzando 2 marcature. Il centrocampista serbo, classe 1995, era stato acquistato dalla Lazio nel 2015 dal Genk per 12,5 milioni di euro.