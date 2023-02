L'Inter studia i possibili acquisti che potrebbero potenziare la rosa del futuro in considerazione degli addii in vista: certo quello di Milan Skriniar, possibile quello di Romelu Lukaku. Il centrale non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe accasarsi al Paris Saint Germain. L'attaccante belga, invece, deve conquistarsi sul campo il possibile rinnovo del prestito dopo un inizio di stagione molto condizionato dagli infortuni.

La dirigenza deve comunque cautelarsi: i nomi per la prossima estate sarebbero allora quelli di Benjamin Pavard del Bayern Monaco e Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang del Chelsea.

Inoltre, l'Atletico Madrid di Simeone sarebbe molto interessato alle prestazioni di Federico Dimarco e potrebbe fare più di un tentativo per portarlo in Spagna.

Benjamin Pavard potrebbe approdare all'Inter

L'Inter sarebbe intenzionata a riaccendere in maniera più intensa i contatti con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2024 ma non dovrebbe rinnovare. Il calciatore piacerebbe perché in grado di giocare come esterno a tutta fascia ma anche come centrale di difesa. Inoltre, i dirigenti meneghini potrebbero ingaggiarlo in vista del possibile addio di Milan Skriniar e di Danilo D'Ambrosio. Il primo sarebbe molto vicino al Paris Saint Germain mentre il secondo potrebbe non rinnovare la sua permanenza ad Appiano poiché molto poco impiegato per Simone Inzaghi.

Un nuovo attaccante dal Chelsea

La società presieduta dagli Zhang potrebbe pensare di ingaggiare, a giugno, Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang. Il calciatore dei Blues non sarebbe centrale per il progetto del Chelsea e potrebbe decidere di rescindere consensualmente il contratto con la squadra londinese. L'unico nodo sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio che percepisce ma, se davvero vorrà trasferirsi all'Inter, potrà decidere di rinunciare a parte dello stipendio.

La trattativa dipenderà dal futuro di Romelu Lukaku, che si sta giocando il possibile rinnovo del prestito. In uscita da Milano potrebbe esserci anche Joaquin Correa che non ha mai soddisfatto le aspettative dello staff tecnico.

Morata potrebbe ritornare in Italia

L'Atletico Madrid sarebbe interessato a Federico Dimarco per rinforzare la corsia mancina.

Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro ma i Colchoneros potrebbero decidere di mettere sul piatto il cartellino di Alvaro Morata come contropartita tecnica. L'ex Juventus sarebbe un profilo molto gradito a Giuseppe Marotta, che lo ha fortemente voluto durante l'esperienza a Torino. L'Inter, però, in caso di addio vorrebbe condurre due trattative slegate.