La dirigenza della Juventus starebbe riflettendo sull'acquisto di Rodrigo De Paul dall'Atletico Madrid per la prossima stagione. Il centrocampista sarebbe finito ai margini del progetto del club spagnolo e potrebbe essere ceduto in estate.

L'idea De Paul per il centrocampo bianconero del futuro

Rodrigo De Paul non starebbe attraversando un buon periodo all'Atletico Madrid; nonostante il tecnico Diego Simeone lo abbia fortemente richiesto fin dai tempi in cui militava nell'Udinese, in questi ultimi mesi il centrocampista non sarebbe più nelle grazie dell'allenatore.

L'Atletico Madrid quindi, se dovesse permanere Simeone alla guida dei 'colchoneros', potrebbe mettere sul mercato il campione del mondo e la Juventus sarebbe la principale squadra interessata al giocatore.

La dirigenza bianconera vorrebbe ragionare su una proposta all'Atletico Madrid per l'estate, ma il fatto di non essere ancora certi della partecipazione alle competizioni europee nella prossima stagione potrebbe frenare il trasferimento. Rodrigo De Paul infatti preferirebbe giocare in una squadra che disputi le coppe europee e per questo anche qualsiasi discorso con il calciatore è rimandato a fine stagione.

Anche la Roma sul centrocampista

Anche Roma di Josè Mourinho avrebbe sondato il terreno per un possibile ingaggio del giocatore dell'Atletico Madrid, ma vorrebbe attendere gli sviluppi del campionato per valutare un possibile investimento nella finestra estiva di calciomercato.

Qualora il club capitolino dovesse qualificarsi per la prossima Champions League, l'allenatore potrebbe richiedere un rinforzo per la zona mediana del campo e il profilo di Rodrigo De Paul sembrerebbe adatto, anche per la presenza in squadra dell' argentino Paulo Dybala, fattore che potrebbe convincere il giocatore a vestire la maglia giallorossa.

Le statistiche del giocatore

Rodrigo De Paul ha un contratto con l'Atletico Madrid che andrà in scadenza nel giugno del 2026; il suo stipendio attuale è di 6,3 milioni di euro annui.

Il centrocampista è passato dall'Udinese al club madrileno nel luglio del 2021 per 35 milioni di euro; in precedenza il club friulano aveva comprato il suo cartellino dal Valencia nel 2016 per 10 milioni di euro.

In questa prima parte di stagione, nella Liga il centrocampista ha disputato 16 partite, segnando una rete e fornendo due assist; in Champions League ha giocato cinque partite segnando una rete. Nella scorsa stagione, la sua prima nel campionato spagnolo, aveva disputato 36 partite con tre reti e un assist all'attivo.