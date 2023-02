L'Inter pensa alle mosse per il prossimo mercato estivo. La società nerazzurra infatti starebbe valutando i passi da compiere per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi che dovrà comunque quasi certamente dire addio a qualche pezzo da 90. Tra questi ci sarebbe Denzel Dumfries che in estate potrebbe partire per fare cassa: con un'offerta attorno ai 50 milioni di euro, il club nerazzurro potrebbe infatti decidere di cedere l'esterno olandese per ricavare utili da reinvestire sul mercato.

Inter, possibile offerta per Pavard in estate

Il direttore sportivo Giuseppe Marotta starebbe già valutando gli eventuali sostituti a cominciare da Benjamin Pavard, esterno francese che dovrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate.

Il campione del mondo con la Nazionale di Deshamps non sta trovando molto spazio sotto la gestione di Nagelsmann e per questo potrebbe chiedere la cessione a giugno per ritornare protagonista in un'altra realtà europea. L'Inter starebbe valutando il suo profilo e potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 25-30 milioni per convincere il club bavarese a cedere l'ex Stoccarda. La concorrenza c'è con il Paris Saint Germain che sarebbe interessato all'esterno francese.

Oltre Pavard, il club nerazzurro tiene sempre d'occhio alcune candidature di calciatori che militano nel campionato italiano come Wilfried Singo del Torino che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. Sullo sfondo anche il profilo di Manuel Lazzari, pretoriano di Simone Inzaghi durante la sua esperienza sulla panchina della Lazio.

Inter, idea Debast per il dopo Skriniar

Chi invece saluterà l'Inter sicuramente è Milan Skriniar che in estate approderà al Paris Saint Germain. Il club nerazzurro si sta così attivando per cercare il sostituto del centrale slovacco. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra ci sarebbe anche quello di Zeno Debast, talentuoso difensore 19enne che si sta ritagliando un grande spazio con l'Anderlecht e che avrebbe attirato su di se l'interesse di alcune società europee.

L'Inter starebbe valutando il profilo del classe 2003 e potrebbe intavolare una trattativa con il club belga che chiede almeno 15 milioni di euro per cedere il suo giovane difensore. I nerazzurri guardano anche in Italia con la candidatura di Rodrigo Becao dell'Udinese che resta viva. Il difensore brasiliano è uno dei perni della retroguardia di Sottil e per questo il club friulano chiede almeno 20 milioni di euro.

Più complicate le piste che rispondono ai nomi di Chris Smalling che potrebbe rinnovare con la Roma, e di Peer Schuurs, difensore olandese per il quale il Torino chiede almeno 30-35 milioni di euro per cederlo in estate.