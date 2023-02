L'Inter è ancora in piena corsa in Champions League per il passaggio del turno e in campionato per un posto nella prossima Champions, ma nel caso in cui gli obiettivi stagionali dovessero essere falliti, sarebbe possibile l'addio di Simone Inzaghi a giugno. In tal caso una pista per la sostituzione potrebbe essere quella di Thiago Motta.

Salgono le quotazioni di Thiago Motta come prossimo allenatore dell'Inter

Nel caso in cui l'Inter non riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions League arrivando tra le prime quattro in Serie A, Simone Inzaghi potrebbe essere esonerato e, a giugno, al suo posto potrebbe essere ingaggiato di Thiago Motta come successore.

Il tecnico del Bologna in questa stagione sta facendo piuttosto bene sulla panchina romagnola e la dirigenza nerazzurra avrebbe seguito l'allenatore per il futuro; i suoi trascorsi con la maglia dell'Inter come giocatore potrebbero favorire il trasferimento in nerazzurro e aprire alla prossima avventura come tecnico dell'Inter.

Anche il Paris Saint Germain su Thiago Motta

La buona stagione e i risultati di Thiago Motta sulla panchina del Bologna avrebbero richiamato anche le attenzioni del Paris Saint Germain che starebbe riflettendo sulla posizione di Galtier; nonostante la probabile vittoria del campionato il futuro dell'allenatore sembrerebbe legato ai risultati in Champions League, finora deludenti con il rischio eliminazione agli ottavi dopo la sconfitta subita in casa dal Bayern Monaco.

Il Paris Saint Germain potrebbe offrire un contratto a Thiago Motta superiore a livello economico rispetto alle offerte raggiungibili dall'Inter, che potrebbe vedersi sfilare un altro obiettivo dopo il colpo a zero di Milan Skriniar che in estate lascerà Milano in direzione Parigi.

Nella sua carriera da calciatore Thiago Motta ha vestito anche la maglia del Paris Saint Germain, dove si è trasferito proprio dopo l'esperienza in nerazzurro, che era culminata con la vittoria del Triplete nel 2010 sotto la guida di Josè Mourinho.

La suggestione Mourinho

Nelle ultime settimane era circolato anche un rumor che parlava dell'ipotesi di Josè Mourinho come suggestivo ritorno sulla panchina dell'Inter nella prossima stagione.

Nelle ultime ore però la situazione si sarebbe raffreddata, con la Roma che vorrebbe rinnovare il contratto del tecnico portoghese per altre due stagioni, insieme al fantasista argentino Paulo Dybala.