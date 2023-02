Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lanciare in estate l'assalto a due giovani calciatori danesi che si stanno mettendo in evidenza in Serie A: si tratterebbe del centrocampista del Lecce Morten Hjulmand e dell'attaccante dell'Atalanta Rasmus Hojlund. Quest'ultimo, arriverebbe però in bianconero se la Juve dovesse cedere a giugno Dusan Vlahovic.

Juventus, largo alla linea verde: per potenziare il centrocampo piacerebbe il danese Hjulmand

La Juventus nella prossima estate potrebbe mettere nel mirino Morten Hjulmand, centrocampista rivelazione del Lecce.

Il classe '99, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe attratto le attenzioni della società bianconera, che al termine della stagione in corso, potrebbe perdere sulla mediana due pedine come Adrien Rabiot a parametro zero e decidere di non riscattare per circa 25 milioni di euro Leandro Paredes dal PSG.

Hjulmand, che con la compagine pugliese è legato fino al 2024, verrebbe valutato una cifra vicina ai 10 milioni di euro, somma che per le attuali quotazioni di mercato e per il valore del giovane danese, potrebbe attrarre le attenzioni di diverse squadre oltre alla Juventus. Sul ventitreenne da Kastrup, ci sarebbe infatti l'attenzione della Roma di José Mourinho e dell'Inter di Simone Inzaghi.

Oltre a Hjulmand, dal Lecce, la Juventus monitorerebbe anche un altro profilo per il centrocampo, quello del classe 2002 Joan Gonzalez, mediano spagnolo che verrebbe valutato dal direttore sportivo dei giallorossi Pantaleo Corvino circa 5 milioni di euro.

Juve, se partisse Vlahovic, il primo obiettivo potrebbe essere Hojlund dell'Atalanta

La Juventus al termine della stagione in corso potrebbe dover cedere una o più pedine per finanziare il proprio mercato di giugno. Tra i papabili partenti ci potrebbe essere Dusan Vlahovic, attaccante serbo che piacerebbe a diverse squadre in giro per l'Europa.

Qualora in estate arrivasse un'offerta da 100 milioni, magari proveniente dal Real Madrid, la Juve avrebbe quel tesoretto necessario per lanciare l'assalto a Rasmus Hojlund, giovane bomber in forza all'Atalanta. Il danese, che fu prelevato dai dirigenti della "Dea" lo scorso agosto dallo Sturm Graz per 17 milioni di euro, ora avrebbe raddoppiato il proprio valore, tanto è vero che Percassi lo cederebbe solo per una cifra vicina ai 40 milioni.