L'Inter ha battuto il Milan per 1-0 con gol di Lautaro Martinez nel 178° derby della "Madonnina".

Le parole dell'allenatore Simone Inzaghi a fine partita hanno espresso tutta la soddisfazione per il risultato raggiunto: "Complimenti ai miei ragazzi, stiamo facendo tutti un lavoro straordinario".

Il commento di Inzaghi a fine derby

L'Inter aveva già battuto il Milan nel derby di Supercoppa per 3-0 e si è ripetuta domenica con la vittoria con il gol decisivo di Lautaro Martinez; Simone Inzaghi ha voluto complimentarsi con il suo attaccante per l'ottima prestazione, ricordando anche che il campione del mondo è stato fondamentale per la vittoria in Qatar 2022 per l'Argentina.

L'allenatore ha parlato anche della fascia di capitano sul braccio del suo attaccante: "Lautaro ha un rendimento costante, non riposa mai, è un anno intero che gioca e lavora alla grande."

L'analisi della partita vinta contro il Milan

Il tecnico piacentino ha voluto sottolineare come la sua squadra abbia meritato la vittoria contro il Milan, soprattutto per il modo di giocare espresso dai suoi ragazzi: "Abbiamo espresso un netto dominio in questa partita, soprattutto nella gestione delle energie".

Ma Inzaghi ha voluto anche evidenziare come certe partite debbano necessariamente "essere chiuse un po' prima", considerando l'unica vera pecca della serata "l'aver tenuto in bilico questa gara, perchè solo 1-0 a volte non basta, bisogna chiudere certe partite".

L'allenatore ha voluto spiegare le motivazioni del calo fisico avvenuto verso il finale di partita, dove il Milan avrebbe potuto rientrare con il risultato: "Purtroppo abbiamo speso tante energie fisiche nella gara contro l'Atalanta di martedì, perchè ci tenevamo molto alla Coppa Italia e questo ha influito negli ultimi minuti."

Ma Simone Inzaghi rimane molto soddisfatto della prova della sua squadra, rinnovando i complimenti per il lavoro svolto nelle ultime settimane: "ho fatto i complimenti ai miei giocatori negli spogliatoi, si tratta della nona partita in fila a gennaio, davvero stanno facendo molto bene."

Le parole di Simone Inzaghi sulla lotta scudetto

Parlando del distacco in classifica della squadra nerazzurra dalla capolista Napoli, il tecnico dell'Inter ha detto: "Le assenze unite ai nostri errori, ma soprattutto la mancanza di Lukaku e Brozovic che sono stati fuori molto tempo, non si possono concedere agli avversari in una competizione".

Ma Inzaghi vuole guardare i lati positivi: "abbiamo passato il girone di Champions e ci giochiamo la finale di Coppa Italia, dobbiamo continuare così fino alla fine, senza guardare troppo avanti".

Riguardo l'eventuale rientro dei nerazzurri nella lotta scudetto, Inzaghi ha voluto chiudere l'intervista dicendo che "10 partite vinte su 13 giocate da ottobre, siamo in rimonta, ma dobbiamo guardare solo noi stessi".