La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa, fra calcio giocato e vicende giudiziarie che pesano, evidentemente, anche sulla classifica di campionato. Dovrà essere bravo Massimiliano Allegri ad isolare la squadra dai condizionamenti che potrebbero arrivare dai giornali, con diversi addetti ai lavori che hanno ipotizzati scenari pesanti per il futuro sportivo della Juventus. Intanto, il tecnico sta recuperando tutti i giocatori, con la Salernitana potrebbe ritornare disponibile Pogba mentre, a breve, è atteso il recupero di Kaio Jorge.

Il brasiliano si sta allenando e sta recuperando dopo l'infortunio al ginocchio subito ad inizio 2022 in un match di campionato con la Juventus Next Gen. E proprio la seconda squadra bianconera potrebbe essere il primo passo per ritrovare la forma ideale dopo l'infortunio. Come scrive La Gazzetta dello Sport, a breve, dovrebbe essere convocato dal tecnico della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla, e gradualmente inserito per fargli raccogliere minutaggio. Solo dopo potrebbe ritornare in prima squadra con Massimiliano Allegri.

Il brasiliano Kaio Jorge, a breve, potrebbe ritornare disponibile per la Next Gen

Secondo le ultime indiscrezioni, prosegue molto bene il recupero della forma ideale per Kaio Jorge.

Il brasiliano, a breve, potrebbe ritornare disponibile per la Juventus Next Gen del tecnico Massimo Brambilla. Il brasiliano ha compiuto qualche giorno fa 21 anni, è uno dei giovani più interessanti del calcio brasiliano e potrebbe rappresentare, alla lunga, un rinforzo importante anche per Allegri. Prima dell'infortunio subito ad inizio 2022, il toscano lo aveva convocato in diversi match della prima squadra, segnale evidente della fiducia nei confronti del brasiliano.

Arrivato nel Calciomercato estivo del 2021 per circa 3 milioni di euro, la Juventus ha vinto la concorrenza del Milan, che era stato vicino al suo acquisto. È arrivato a Torino a prezzo agevolato perché era in scadenza di contratto a dicembre 2021 con il Santos. Per non perderlo a parametro zero, la società brasiliana lo ha lasciato partire nel calciomercato estivo del 2021.

I giovani della Juventus

Il giocatore Kaio Jorge è solo uno dei giovani più interessanti della Juventus che potrebbe rappresentare il presente e il futuro della società bianconera. Oltre al brasiliano, stanno crescendo giocatori come Miretti, Soulé, già in prima squadra, senza contare i giovani in prestito in Serie A come De Winter (attualmente all'Empoli), Ranocchia e Rovella al Monza. A questi bisogna aggiungere anche Nicolò Fagioli, già in prima squadra come Iling Junior. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile bianconera è già da considerarsi un titolare, l'inglese attualmente è l'alternativa a Kostic, attivato nel recente calciomercato estivo.