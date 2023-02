Uno dei giocatori che ha maggiormente deluso le aspettative in casa Inter in questa stagione è stato finora Romelu Lukaku. Il centravanti belga è tornato a Milano con tante aspettative e con la prospettiva di riportare lo scudetto, che sarebbe valsa la leggendaria seconda stella. I continui problemi fisici, però, ne hanno condizionato il rendimento e ora, pur essendo tornato a disposizione, non è ancora al top della forma. Non mancano comunque gli estimatori di "Big Rom" e tra questi ci sarebbe anche il Napoli, che potrebbe cambiare in parte l'attacco qualora dovesse arrivare un'offerta a tre cifre per Victor Osimhen.

Chi, invece, ha rispettato le aspettative è Paulo Dybala, che sta facendo bene con la Roma, con il piazzamento in Champions League che sembra alla portata e un'Europa League tutta da giocare. A fine stagione, però, la permanenza è tutt'altro che sicura visto che su di lui avrebbe messo gli occhi il Milan.

Il Napoli potrebbe mettere gli occhi su Lukaku

La permanenza di Romelu Lukaku all'Inter nella prossima stagione è tutt'altro che certa. Si è parlato in passato di un accordo tra la società nerazzurra e il Chelsea per rinnovare di un altro anno il prestito stabilendo poi una cifra per il riscatto. Il rendimento del centravanti belga, però, finora ha deluso, con tanti problemi fisici e soli due gol segnati, uno in campionato e uno in Champions League.

Troppo poco per un calciatore pagato quasi 20 milioni di euro complessivi, tra prestito oneroso e ingaggio.

A fine anno, dunque, bisognerà ridiscutere i termini ma in tutto ciò potrebbe inserirsi il Napoli. Gli azzurri, che sono sempre più vicini allo scudetto, potrebbero aver bisogno dell'erede di Victor Osimhen, su cui c'è mezza Europa, con alcuni club che potrebbero arrivare anche a offerte di 130-140 milioni di euro.

A quel punto i partenopei avrebbero individuato proprio in Lukaku il possibile erede: il belga potrebbe rappresentare una grande occasione di mercato. Anziché cederlo un altro anno in prestito all'Inter, infatti, i Blues potrebbero aprire alla cessione a titolo definitivo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro più bonus.

Milan su Dybala

Intanto il Milan la prossima stagione potrebbe cambiare qualcosa nel reparto avanzato. Il grande sogno di mercato dei rossoneri risponderebbe al nome di Paulo Dybala. La Joya sta facendo molto bene a Roma ma, qualora dovesse andare via José Mourinho, potrebbe chiedere la cessione. Fattore importante è la clausola rescissoria da 20 milioni di euro inserita nel contratto. Una cifra assolutamente alla portata del Milan, che potrebbe decidere di esercitarla per portare all'ombra del Duomo il fantasista argentino, soprattutto se dovesse cedere Rafael Leao per oltre 100 milioni di euro.