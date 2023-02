L'agente di Federico Dimarco potrebbe proporre il giocatore in Liga per la prossima stagione; il club maggiormente interessato all'esterno italiano di proprietà dell'Inter sembrerebbe essere l'Atletico Madrid di Simeone che potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro per il cartellino del calciatore.

La crescita di Federico Dimarco all'Inter

Nelle idee della società nerazzurra vi era il progetto estivo di una grande cessione; il giocatore indiziato per la partenza sembrava poter essere Denzel Dumfries, molto richiesto in Premier League almeno fino al mondiale di Qatar 2022.

Dopo la manifestazione internazionale il rientro nelle squadre di club ha portato ad una flessione delle prestazioni dell'esterno olandese ed è calata anche la sua appetibilità a livello europeo; parallelamente è cresciuta molto quella di Federico Dimarco, ormai un titolare fisso della fascia sinistra della formazione di Simone Inzaghi.

Le prestazioni dell'esterno italiano hanno stupito l'ambiente nerazzurro e conquistato anche l'interesse di alcune squadre europee, prime tra tutte l'Atletico Madrid ed il Chelsea di Todd Boehly.

In questa stagione Federico Dimarco ha disputato con l'Inter 22 partite in Serie A, segnando 3 gol e fornendo 2 assist ai compagni; in Champions League ha giocato 4 partite collezionando 2 assist.

Ha inoltre segnato il gol che ha sbloccato la finale di Supercoppa Italiana poi vinta 3 a zero dai nerazzurri sui cugini rossoneri.

L'idea dell'Atletico Madrid sulla fascia sinistra: Dimarco dall'Inter

L'agente di Federico Dimarco avrebbe pertanto avviato i contatti con alcune big europee per sondare il terreno in cerca di eventuali destinazioni per il suo assistito, alla ricerca di offerte importanti da proporre all'Inter.

Il club nerazzurro avrebbe fissato il prezzo del cartellino dell'esterno italiano in circa 40 milioni di euro, cifra che potrebbe essere utile all'Inter per ripianare i bilanci e muoversi efficacemente nel prossimo mercato in entrata, anche se ciò porterà inevitabilmente ad un grosso sacrificio.

Il procuratore Ledure, agente di Dimarco, ha già concluso nella scorsa finestra di mercato una trattativa con l'Atletico Madrid, portando in Spagna il suo assistito Memphis Depay, anche lui a lungo seguito dal club nerazzurro e dalla Juventus.

Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del Chelsea che, dopo la recente sconfitta in Champions League e nonostante abbia già investito sul mercato invernale una cifra vicina ai 300 milioni di euro, vorrebbe ragionare sull'esterno italiano per la prossima stagione, come rinforzo ulteriore per la squadra di Potter.