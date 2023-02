Marcelo Brozovic è senza dubbio uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano e uno dei migliori interpreti al mondo del ruolo di regista. L'Inter ha sentito molto la mancanza del centrocampista croato in questa stagione, essendo stato fermo ai box per infortunio. I nerazzurri, però, sono riusciti a sopperire visto che Hakan Calhanoglu, pur con caratteristiche diverse, ha dimostrato di poter giocare anche lui in mezzo al campo dettando i tempi. Proprio per questo motivo starebbe prendendo quota l'ipotesi di una cessione di Epic Brozo nella prossima sessione di Calciomercato.

Nelle ultime ore starebbe prendendo quota l'ipotesi di una permanenza in Italia del giocatore. Brozovic, infatti, sarebbe finito nel mirino del Milan, che cerca un rinforzo in mezzo al campo di grande livello da affiancare a Bennacer e Sandro Tonali.

Il Milan sarebbe su Conte e Brozovic

Il Milan potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione nella prossima stagione, a partire dalla panchina. La grande suggestione porta a Antonio Conte, che vuole tornare in Italia e per questo motivo difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Tottenham.

Per l'allenatore salentino servirà un mercato di primo piano e una delle prime richieste potrebbe rispondere proprio al nome di Marcelo Brozovic, che ha allenato quando era sulla panchina dell'Inter.

Il croato si sposerebbe alla perfezione in mezzo al campo a dettare i tempi tra Sandro Tonali e Ismael Bennacer. La società nerazzurra, tra l'altro, non lo reputa più incedibile e lo dimostra il fatto che già a gennaio Brozovic è accostato al Barcellona in un possibile scambio con Kessié.

In questa stagione Brozo ha avuto diversi problemi fisici e fino ad ora ha collezionato solo dodici presenze in campionato, in cui ha segnato due reti, e due in Champions League.

Simone Inzaghi, dunque, è riuscito a trovare un'alternativa di livello al croato, mettendo in quel ruolo Calhanoglu, che ha fatto molto bene.

La richiesta dell'Inter al Milan

L'Inter, come detto, non considera più incedibile Marcelo Brozovic e per questo motivo il Milan sarebbe pronto a fare un tentativo nella prossima sessione estiva di calciomercato.

I nerazzurri, però, non hanno alcuna intenzione di svendere uno dei migliori centrocampisti del campionato, pur non essendo più giovanissimo, trattandosi di un classe 1992. Per cederlo, infatti, il club meneghino ha fatto sapere che serviranno almeno 30 milioni di euro. Non è da escludere che i rossoneri provino ad offrire uno scambio alla pari con Charles De Ketelaere, acquistato proprio per quella cifra qualche mese fa. Difficile, però, che l'Inter accetti visto che il belga non si sposerebbe a pieno con il 3-5-2 di Inzaghi.