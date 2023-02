La Juventus sta vivendo un momento difficile dal punto di vista societario considerando i due filoni d'indagine sui quali proseguono le indagini. In attesa di capire se il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sarà accolto per il caso plusvalenze, c'è da capire come andrà finire la vicenda riguardante la manovra stipendi. A parlare della situazione della società bianconera dal punto di vista giudiziario di recente è stato anche Ruud Gullit in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico ed ex giocatore del Milan ha sottolineato che è un peccato ascoltare queste notizie, in una situazione in cui nessuno vorrebbe trovarsi.

Ha poi lanciato una frecciatina alla Juve sottolineando come non abbia bisogno di questo per vincere considerando che è un grande società. La speranza per Gullit è che abbia capito gli errori commessi.

Ruud Gullit ha parlato della penalizzazione subita dalla Juventus per il caso plusvalenze

'È sempre un peccato quando senti cose del genere e non vorresti mai trovarti in una situazione simile'. Queste le dichiarazioni di Ruud Gullit in riferimento al caso plusvalenze e alla manovra stipendi che stanno riguardando la Juventus. L'ex giocatore del Milan e tecnico ha aggiunto: 'Ad una grande società come la Juventus non dovrebbe succedere ed invece è successo, spero abbiano imparato'. Parole pesanti quelle dell'olandese che ha poi sottolineato: 'Il resto dell'Europa non è sorpreso e questo è la parte peggiore'.

Per il tecnico la Juventus 'una grande società e non ha bisogno di tutto questo', ha aggiunto. Dichiarazioni che si riferiscono evidentemente ai 15 punti di penalizzazione subiti dalla Juventus per il caso plusvalenze, anche se la società bianconera è pronta a presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni con l'obiettivo di annullare la sentenza.

Può essere anche confermata o eventualmente rimandata alla Corte Federale d'Appello, che in tal caso potrebbe diminuirla rispetto ai 15 punti già stabiliti. Si attende poi l'evoluzione della manovra stipendi dopo la proroga del filone d'indagine ed un iter procedurale che potrebbe iniziare a maggio.

La manovra stipendi

Diversi addetti ai lavori hanno voluto parlare di recente della manovra stipendi.

Fra questi hanno avuto molto clamore mediatico le parole di Graziano Campi a Tv Play di calciomercato.it, secondo il giornalista sportivo la Juventus potrebbe essere punita con una sanzione pecuniaria e 1 o 2 punti di penalizzazione. Dell'argomento ha parlato anche Giacomo Scutiero, che su un suo post di Twitter ha dichiarato che la società bianconera per la manovra stipendi va incontro ad un patteggiamento di pena.