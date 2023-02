La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. C'è l'esigenza di lavorare anche sul mercato, in previsione di tante partenze che potrebbero riguardare la società bianconera. Ci sono diversi giocatori che sono in scadenza di contratto a giugno, ovvero Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Sul brasiliano e il colombiano la possibilità di una prolungamento di contratto è poco concreta, la società bianconera starebbe lavorando già al sostituto di Alex Sandro. Secondo rumor di mercato alla Juventus piacerebbe Carlos Augusto, giocatore del monza che dopo una stagione importante in Serie B si sta confermando anche nel campionato di Serie A.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e nel Calciomercato estivo potrebbe lasciare la società lombarda a prezzo agevolato.

Juve: idea Carlos Augusto a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la fascia sinistra difensiva Carlos Augusto. Il brasiliano del Monza si sta confermando anche in Serie A dopo una stagione importante nel campionato di Serie B, in cui ha dato un contributo notevole nella promozione della società lombarda. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, la sua valutazione di mercato è di circa 5 milioni di euro. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 20 match nel campionato italiano segnando 4 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 2 match di Coppa Italia. A 24 anni si tratterebbe di un investimento per il presente e per il futuro, può giocare come terzino sinistro ma anche centrocampista di fascia in un 3-5-2, ovvero come gioca attualmente nel Monza. Avendo il passaporto italiano può essere acquistato da giocatore comunitario.

Cresciuto nel Corinthians, si è trasferito al Monza a gennaio 2020 per circa 4 milioni di euro. Tuttavia, come alternativa piacerebbe anche Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare anche il sostituto di Juan Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno.

La società bianconera potrebbe dare fiducia ad Andrea Cambiaso, attualmente in prestito al Bologna fino a giugno. A proposito di Monza potrebbe ritornare per rimanere nella rosa bianconera Nicolò Rovella, altro giocatore in prestito. Da decidere invece il futuro professionale di Filippo Ranocchia anche lui in prestito alla società lombarda. Potrebbe rimanere a Torino Koni De Winter attualmente in prestito all'Empoli per rinforzare la difesa bianconera per la stagione 2023-2024.